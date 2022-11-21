文 心

当前，新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，全球通胀上行风险仍不容忽视，世界经济复苏面临严峻挑战。在近日召开的2022世界互联网大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，应对当前挑战的重要手段之一是继续加速推动数字技术与实体经济的深度融合发展，以“数字动力”推动高质量发展。

数字化支撑起“大物流”

新时代10年间，中国物流业获得跨越式发展。据统计，中国快递业务量此间从57亿件增长到超1000亿件，连续8年居世界第一。

物流业跨越式发展的背后是汹涌澎湃的数字化浪潮。在大数据、区块链、物联网等现代信息技术推动下，物流业逐步实现运输、仓储、库存、装卸搬运、包装等全链条的数字化集成，完成了从传统物流向现代数字物流的嬗变。张勇讲述了阿里旗下智慧物流平台菜鸟实现物流要素全面数字化的历程，指出数字物流不仅降低了行业自身的运营成本、提高了效率，而且为实体经济升级提供了有力支撑。

随着中国经济的持续增长和全球化进程深入推进，国际“大流通”迅速发展并带动国际“大物流”日益壮大。“‘大流通’催生了‘大物流’，进一步贯通了生产、分配、流通、消费各环节，更紧密连接起供给侧和消费端，关联着三大产业。作为‘大物流’的基础，数字化功不可没。”张勇说。

以数字化推动“智能化”

“农业时代靠水利，工业时代靠电力，数字时代靠算力。算力正成为不可或缺的通用能力。”这是张勇作出的判断。对此，他解释说，像变革物流业一样，数字技术加速向实体经济各领域拓展，比如渗透到企业研发、制造等生产经营活动各环节，渗透到社会治理和服务的诸方面，这就需要以强大的数据计算能力即算力为依托，推动形成“大计算”。

算力已成为驱动高质量发展的重要引擎。2021年发表的《中国算力发展指数白皮书》显示，中国算力总规模已居全球第二位；算力中每投入1元，平均将带动3元—4元经济产出。张勇说：“我们要充分利用已经取得的数字化成就，推进‘数’‘实’深度融合，产生‘化学反应’，对生产、设计与制造环节进行数字化重构，用大数据模型推演出最优流程，实现‘智能化’。”

把浙江宁波舟山港打造成为“智慧港口”是阿里以数字化推动“智能化”的典型案例。通过全方位数字化改造，舟山港梅山港港区内实现了车路协同自动驾驶、堆场智能协同调度、龙门吊装卸货高精度定位和泊位合理分配，经济效益显著提升。

推动数字技术“普惠化”

近年来，随着“数字中国”建设的推进，数字技术加速向各领域渗透，数字化发展日益惠及更多行业和群体。张勇表示，作为技术驱动的平台企业，阿里积极参与“数字中国”建设进程，努力创造更大社会价值，更好履行社会责任。

具体来说，阿里将继续推动技术创新，探索并推出更多数字化解决方案，帮助更多企业尤其是中小企业更好分享数字化红利。张勇表示：“阿里会始终扎根实体经济，积极参与网络空间命运共同体的建设，利用好数字技术帮助中小企业成长，推动产业变革加速到来。”在教育普惠方面，阿里巴巴实施了“少年云助学计划”，过去一年在全国64所学校捐建云机房，让欠发达地区的青少年尤其是留守儿童获得优质教育资源，用工具公平促进教育公平。同时，阿里还搭建了在线职业教育普惠平台，为职校学生和适龄青年提供线上培训、认证和就业的一体化平台和内容，为他们打通就业“最后一公里”。

“我们正努力跨出业务边界，以平台的力量为数字化全面服务经济社会发展作出更大贡献。”张勇说。

(责编：袁勃、胡永秋)

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