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东北农大破译退化盐碱草地“改良密码”

记者李丽云
2022年11月21日08:29 | 来源：科技日报
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如何破解草地退化这一世界难题？20日，记者从东北农业大学获悉，该校科研人员经过多年研究和试验，摸索出治理松嫩草地退化和盐碱化的有效措施：在盐碱化草地上补播优质牧草野大麦。近期，该技术措施在黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区库勒村退化、盐碱化草地改良治理中大面积推广应用取得预期效果。

中央财政林业科技推广示范“野大麦种子扩繁与退化盐碱草地生态修复技术推广与示范”项目负责人、东北农业大学草学一级学科带头人崔国文教授介绍，该示范项目采用东北农业大学培育的国家级牧草新品种“萨尔图野大麦”来修复盐碱化草地。该大麦品种具有耐寒、耐旱、耐盐碱、产草量高等优良特性，在国内处于领先水平。

他介绍，位于我国东北的松嫩草地，目前有80%以上的草地面积出现不同程度退化和盐碱化，造成草地生产和生态系统服务功能下降，对我国粮食安全和生态安全构成威胁，不利于当地经济和社会发展。

野大麦草质柔软，营养价值高，适口性好，是优良牧草，且耐盐碱性极强，可在pH8.0—9.5的盐碱土壤中良好生长和发育。退化盐碱草地补播野大麦，见效快，恢复效果好，特别对中度和重度退化草地改良效果更佳，可在短期内取得良好的经济效益和生态效益。

“通过多年的技术攻关，我们研发出了针对‘萨尔图野大麦’种子快速扩繁关键技术和盐碱化草地补播野大麦关键技术。这两项技术操作简易可行且见效快、效果好，既为野大麦大面积推广利用提供了优良的种子来源保障，又能够有效提高盐碱化草地植被盖度和生产力，可有效促进东北盐碱化草地的生态修复，推动区域乡村振兴和草原生态文明建设。”崔国文说，项目实施两年来，草地退化状况得到明显改善，草地盖度分别提高了35%以上（中度、轻度退化草地）和15%以上（重度退化草地）；轻、中度退化草地生产力提高25%以上，重度退化草地生产力提高15%以上。截至目前，这种模式修复盐碱化草地的推广面积已达1000亩以上。

(责编：申佳平、陈键)
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