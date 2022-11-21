农业农村部最新农情调度显示，全国冬小麦、冬油菜播种均已超过98%。各主产区正在加强田间管理，为下一季丰收夯实基础。

初冬时节，在河南驻马店，1190多万亩冬小麦已经出苗，农技人员针对今年冬小麦田间杂草比较多的问题，利用大型喷雾机，实施除草作业。

今年10月到11月，安徽全省降水量偏少，对冬小麦生长造成不利影响。为此，安徽抢抓近几天南下冷空气带来的有利气象条件，派出增雨飞机执行增雨作业。

今年，江西省万载县把油菜种植面积任务落实到乡、到村、到户、到田，给种植户免费发放油菜种子1.2万公斤，并对农民种植油菜予以补贴，全县油菜种植比上年增加1.4万亩。在南昌新建区，18万亩油菜已破土而出，广大农户抢抓有利时机，开展清沟培土、追肥提苗等工作，保持土壤墒情适宜，提高根系活力。

(责编：申佳平、陈键)

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