记者岳冉冉、韦骅、刘金辉

入夜，多哈市中心街头的大屏在为揭幕战倒计时。屏幕下方，大巴车不时驶过，其中，就有来自中国的新能源客车，它们成了服务本届世界杯的交通主力。

卡塔尔世界杯提出了创新、可持续、低碳的办会理念，倡导大家绿色出行，公交无疑是首选。

2020年，中国宇通公司生产用车成功中标卡塔尔世界杯服务用车项目，加上后续订单，卡方从中国进口了1500台客车，其中包括888台纯电动客车。这些客车承担起运送球迷、国际足联官员、媒体记者到球场的任务。

“这是国际大型体育赛事首次大批量引入中国新能源客车，也是纯电动客车首次作为主力服务世界杯赛事，可以说，中国的新能源技术得到了世界认可。”宇通客车卡塔尔服务团队负责人甘绍营自豪地说。

在卡塔尔开车，要经受炎热干燥、强风多沙的考验，对车辆性能提出了严苛要求，中国企业对此进行了充满智慧的“量身定制”——

针对多风沙的天气，团队在整车密封、底盘防护上下足了功夫。纯电动车的电机配备了泥沙防护结构，以提升电机对坑洼、砂石路面的适应，确保电机安全。

动力电池采用液冷系统，在运行和充电中，可将电池温度控制在不超过45摄氏度的理想范围内，这让全生命周期内的电池容量衰减降低了10%，电池拥有了更长的续航能力。

车内的空调采用智能温控算法，可自动检测、识别车内外温度变化，动态调整风量，哪怕车外再热，车内依然凉爽。

“噪音小、上档次”，乘坐过中国大巴的民众、球迷这样评价。

甘绍营说：“对于油料丰富的卡塔尔来说，他们很少购买电动车，因此，我们还为卡方培训了2000多名电动车司机，以保障车辆安全运行。”

世界杯结束后，这些“中国制造”的纯电动客车将成为卡塔尔公交的重要组成部分。

“绿色共享”也许就是这样。

(责编：申佳平、陈键)

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