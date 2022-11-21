人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国新能源客车将成为卡塔尔世界杯交通主力

记者岳冉冉、韦骅、刘金辉
2022年11月21日08:58 | 来源：新华社
小字号

入夜，多哈市中心街头的大屏在为揭幕战倒计时。屏幕下方，大巴车不时驶过，其中，就有来自中国的新能源客车，它们成了服务本届世界杯的交通主力。

卡塔尔世界杯提出了创新、可持续、低碳的办会理念，倡导大家绿色出行，公交无疑是首选。

2020年，中国宇通公司生产用车成功中标卡塔尔世界杯服务用车项目，加上后续订单，卡方从中国进口了1500台客车，其中包括888台纯电动客车。这些客车承担起运送球迷、国际足联官员、媒体记者到球场的任务。

“这是国际大型体育赛事首次大批量引入中国新能源客车，也是纯电动客车首次作为主力服务世界杯赛事，可以说，中国的新能源技术得到了世界认可。”宇通客车卡塔尔服务团队负责人甘绍营自豪地说。

在卡塔尔开车，要经受炎热干燥、强风多沙的考验，对车辆性能提出了严苛要求，中国企业对此进行了充满智慧的“量身定制”——

针对多风沙的天气，团队在整车密封、底盘防护上下足了功夫。纯电动车的电机配备了泥沙防护结构，以提升电机对坑洼、砂石路面的适应，确保电机安全。

动力电池采用液冷系统，在运行和充电中，可将电池温度控制在不超过45摄氏度的理想范围内，这让全生命周期内的电池容量衰减降低了10%，电池拥有了更长的续航能力。

车内的空调采用智能温控算法，可自动检测、识别车内外温度变化，动态调整风量，哪怕车外再热，车内依然凉爽。

“噪音小、上档次”，乘坐过中国大巴的民众、球迷这样评价。

甘绍营说：“对于油料丰富的卡塔尔来说，他们很少购买电动车，因此，我们还为卡方培训了2000多名电动车司机，以保障车辆安全运行。”

世界杯结束后，这些“中国制造”的纯电动客车将成为卡塔尔公交的重要组成部分。

“绿色共享”也许就是这样。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首张企业5G专网发放，工业互联网“下半场”拼什么？
　　人民网北京11月20日电 （记者申佳平）今日，由工业和信息化部、湖北省人民政府共同主办的2022中国5G﹢工业互联网大会在湖北武汉开幕。记者从大会获悉，中国商飞已获全国第一张企业5G专网的频率许可。…
数字化转型成“刚需”，如何修好“必修课”？
　　发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，数字化发展正在赋能千行百业，成为壮大经济发展的新引擎。 在数字技术和实体经济深度融合的背景下，数字化正日益成为实现高质量发展的“必修课”，是政府、企业提质增效、创新发展的关键一招。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部