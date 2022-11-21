记者陈家宝、郭鑫惠、耿学鹏

泰中罗勇工业园位于泰国首都曼谷东南100多公里处，是中国首批境外经贸合作区之一。椰林树影中，这里厂房鳞次栉比，商场超市一应俱全。

在工业园工作的泰国工程师那塔武说：“我刚来时这里什么都没有，现在商场纷纷进驻，也建起了高速公路。中国企业的到来让这里的人气兴旺起来，带动了周边的繁荣，还帮助我们解决了就业。”那塔武在中国制冷企业盾安金属（泰国）有限公司工作，这是第一批来工业园建厂的企业之一。

泰中罗勇工业园成立于2006年，地处泰国“东部经济走廊”核心区域。目前工业园已吸引了180家中国制造企业、30多家配套企业在泰投资，为当地解决超过4.5万个就业岗位。

泰国工人威戚在工业园内的联昌（泰国）喷雾泵有限公司工作，这份工作改善了他的生活状况。“在中国企业工作比较稳定，我的生活变得更好了”，腼腆朴实的威戚乐呵呵地说，“中国投资创造了就业机会。我学到了技术知识，去中国培训和交流还让我见识到不同的文化和管理理念”。

威戚表示，这份工作还带来了荣誉感，“每次去商场买东西，看到洗浴用品使用我们（公司）的产品包装，我都会感到自豪”。联昌（泰国）公司是在“一带一路”倡议下首批出海设厂的中国包装企业之一，生产的产品目前销往东南亚和北美等市场。

中国企业到泰中罗勇工业园设厂，让泰国具备了更强的自产能力。泰中罗勇工业园开发有限公司总裁赵斌表示，工业园在中国-东盟合作发展的沃土里萌芽、成长，特别是在“一带一路”倡议提出后，园区的发展更是驶入了快车道。“园区结合中国传统优势产能与新兴产业全球再布局的需求，成为中泰产能合作的重要平台与载体，也是中企在东盟最大的产业集群中心与制造出口基地。”赵斌说。

他表示，园区吸引了一些行业领头的中国企业来泰投资，直接带动了相关上下游企业前来投资，也带动泰国构建相对完整的产业链。中国企业出海投资促成的供应链重构，也使得区域产业合作加强。“以轮胎行业为例，泰国橡胶资源丰富，园区内的轮胎企业大量采购泰国当地的橡胶等原材料，为当地带来经济效益。在泰的汽车企业也会从园区的中国企业购买产品”。

截至目前，园区中的中国企业投资额已经超过43亿美元，占中国对泰国制造业投资额比例超过40%，泰中罗勇工业园成为中泰产能合作的典范。

赵斌说：“当前园区内的员工有5万余人，其中90%是本地员工。等到工业园开发达到目前规划的20平方公里时，预计能容纳500家企业，带动当地超过10万人就业。”

(责编：申佳平、陈键)

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