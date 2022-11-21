新华社重庆11月21日电（记者周凯）记者从中国石油化工集团有限公司江汉油田涪陵页岩气田获悉，涪陵页岩气田焦页10-Z4HF井11月17日顺利完钻，钻井周期仅24.12天，较设计钻井周期提前16.88天，创该气田开发以来钻井周期最短纪录，为气田钻井工程提速提效积累了宝贵技术经验。

据悉，焦页10-Z4HF井完钻井深4167米，水平段长1653米。该井所处区块浅层气较活跃，邻井众多，地质情况复杂。针对施工难题，涪陵页岩气公司整合科研及施工单位技术资源，仔细分析邻井资料和钻井设计，优化钻具组合，应用“定测录导”一体化、三维智能防碰绕障等技术，有效提高了钻井速度。

涪陵页岩气田位于重庆市涪陵区，2012年12月开始建设，2014年3月进入商业开发，是川气东送管道重要气源之一，也是我国首个进入商业开发的大型页岩气田，为长江经济带沿线70多个城市送去了绿色清洁能源。

近期涪陵页岩气田多措并举，确保疫情防控和天然气保供两不误，目前日产天然气2000万立方米左右，10多个产建工程项目有序推进。今年截止到11月20日，涪陵页岩气田已生产天然气64亿立方米，同比增长0.5%。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经