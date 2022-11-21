新华社北京11月21日电（记者张辛欣）工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委21日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，从多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展、分企施策持续提升企业活力等方面提出了17项具体举措，巩固工业经济回升向好趋势。

这是记者21日从工业和信息化部获悉的。工业和信息化部副部长辛国斌表示，当前，外部不确定不稳定因素较多，市场需求恢复仍需时间，企业生产经营还面临困难，要把稳增长摆在更加突出的位置。

通知明确了下一步提振工业经济的“四方面坚持”，即坚持聚焦重点、加力提效，保持政策连续性稳定性，又突出重点环节和薄弱环节精准加力；坚持因地制宜、分业施策，对不同类型地区、行业和企业分类提出目标要求；坚持立足当前、兼顾长远；坚持底线思维、安全发展，切实保障能源和重要原材料安全供应，确保重点产业链供应链稳定运行。

通知针对当前工业经济运行中面临的突出矛盾困难，提出五个方面稳增长重点举措。一是加快推动重大项目建设形成实物工作量，二是深挖市场潜能扩大消费需求，三是稳定工业产品出口，四是提升产业链供应链韧性和安全水平，五是持续壮大新动能。

辛国斌表示，这一系列举措旨在从需求侧着力拉消费、促投资、稳出口，畅通经济循环；在供给侧针对关键环节“卡脖子”、新增长点支撑不足等结构性制约，着力推进补链强链，加快培育新动能。

同时，通知分业、分区、分企提出具体措施，并明确强化责任形成合力、加大政策扶持力度优化发展环境等保障措施。

辛国斌表示，要以更大力度、更有效举措进一步振作工业经济，更加注重挖掘增量政策空间，更加注重聚焦薄弱环节精准加力，更加注重动员地方、行业、企业等各方面力量，巩固和拓展回稳向上态势，为工业经济稳定恢复“添薪蓄力”、增强动能。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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