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我国开展十大主要粮食和畜禽育种攻关

2022年11月21日22:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月21日电（记者于文静）据农业农村部21日消息，我国开展十大主要粮食和畜禽育种攻关，促进水稻、小麦、大豆、生猪等重要农产品品种更新换代。

　　国家育种联合攻关工作推进会日前在北京召开。会议强调落实深入实施种业振兴行动决策部署，扎实推进国家育种联合攻关，加快培育具有自主知识产权的优良品种，用中国种子保障中国粮食安全。

　　农业农村部有关负责人表示，要紧紧围绕种业科技自立自强、种源自主可控目标，充分发挥集中力量办大事的制度优势，部省协同组织企业、科研及社会力量，高质量推进育种联合攻关。

　　会议要求，各地各有关单位要加强组织领导，明确路线图、任务书和时间表。创新攻关机制，加强政策扶持，引导更多资金、人才、技术等资源要素向攻关集聚，加快成果推介应用。

　　据了解，我国还将支持十大优势种业企业自主开展攻关，持续提升核心研发能力、产业带动力和市场竞争力，支持地方开展64个特色物种的攻关，满足人民对美好生活的多样化需求。

(责编：袁勃、胡永秋)
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