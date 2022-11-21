新华社海口11月21日电（记者陈凯姿、宋晨）21日，在联合国/中国空间探索与创新全球伙伴关系研讨会开幕式上，国家航天局发布《中国航天推动构建新型空间探索与创新全球伙伴关系的行动声明》，提出将从八个方面推动构建平等互利、开放包容、和平利用、造福人类的新型空间探索与创新全球伙伴关系，助力构建外空领域人类命运共同体。

近年来，中国积极开展空间探索活动，“嫦娥”揽月、“天问”探火、“羲和”逐日、空间站巡天，不断深化人类对宇宙的认知，致力增进人类共同福祉。

此次行动声明包含八个方面：共商全球治理、促进行动协调、深化项目合作、推动创新发展、共享科学成果、鼓励多元参与、打造合作平台、维护人类安全，系统阐述了国家航天局致力打造合作共赢“朋友圈”的理念、倡议与行动。

据了解，《中国航天推动构建新型空间探索与创新全球伙伴关系的行动声明》是继2019年国家航天局发布的《中国航天助力联合国2030年可持续发展目标的声明》后，又一推动航天国际交流与合作的重要倡议。

(责编：胡永秋、袁勃)

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