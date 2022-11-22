中国硅太阳能电池转换效率创世界纪录
2022年11月22日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京11月21日电 （记者丁怡婷）记者从中国光伏行业协会获悉，近期，中国光伏企业隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，这是目前全球硅太阳能电池效率的最高纪录，并且不分技术路线，也是光伏史上首次由中国光伏企业创造的硅电池效率世界纪录。
电池转换效率提高，意味着同样的面积，吸收同样的光，能发出的电量更多。据悉，经测算，在20%转换效率的基础之上，每提高1个百分点的转换效率，可以为下游电站节约5%以上的成本。此次也是继2017年日本企业创造单结晶硅电池效率纪录26.7%以来，时隔5年诞生的最新世界纪录。此次打破世界纪录，在中国光伏产业发展史上具有里程碑意义，充分彰显了中国光伏企业硅太阳能电池制造的科技实力。
(责编：胡永秋、袁勃)
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