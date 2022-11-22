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“走出去”更要“融起来”（开放谈）

洪俊杰
2022年11月22日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　习近平主席指出：“开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。”

　　从中国自身发展与世界经济的互动关系来看，一个不断走向现代化的中国，将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力。中国企业走出国门投资兴业，无疑是其中的重要一环。《2021年度中国对外直接投资统计公报》显示，中国对外直接投资流量连续十年位列全球前三；到2021年末，中国对外直接投资存量连续五年排名全球前三。这一结果，正是中国秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放的真实写照。

　　中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，制造业增加值连续12年保持世界第一，220多种工业产品产量位居世界第一。在轻工纺织、汽车、电子信息等领域形成了一批产业配套齐全、集聚度高的产业集群，在全球产业链供应链中处于关键地位。中国对外直接投资位居全球前列，得益于坚定不移全面扩大开放的信心与决心，得益于庞大经济体量支撑起的强大而有韧性的国民经济循环体系，得益于产业结构的转型升级与强大的配套保障能力。

　　对扬帆出海的中国企业来说，“走出去”只是一个起点，“走进去”进而“融起来”则是实现开放发展过程中更为重要的目标。

　　一方面，中国企业要突出自身比较优势，创新对外合作方式。随着中国产业结构升级，出海企业要进一步优化要素配置，在推动优势产业、优质产能走出国门的同时，探索多样化的对外投资合作形式。例如，除了传统的“绿地投资”之外，中国企业还可以灵活运用跨国并购、股权投资、合作联盟、工程承包等方式与海外伙伴开展合作。同时，要进一步丰富投资目标、投资国别的选择范围，特别是加大对广大发展中国家的关注和投资力度。

　　另一方面，中国企业还要发挥好自身管理优势和经验优势，积极融入并造福当地社会。当下，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加，“走出去”面临的风险挑战增多。在此背景下，中国企业尤其要注重用好在疫情防控、生产管理、生活保障、员工关怀等方面的经验，使所在国员工和社会大众真切地感受到中国企业的能力、实力与魅力。只有牢固树立人类命运共同体意识，深深扎根当地、培育共赢土壤，才能将合作之手握得更紧。

　　从政府层面来看，应继续加强对外直接投资支撑体系的建设，加快补齐政策短板，为中企出海“走进去”“融起来”提供更有力的支持。在实践中，要持续提升民营企业“走出去”的意愿，鼓励更多中小企业以适当方式参与经济全球化，最终实现“携手出海，谋求共赢”。

　　中国经济高质量发展需要开放的国内国际双循环。广大中国企业要更好利用国内国际两个市场两种资源，提高在全球配置资源的能力并深度融入世界经济发展之中。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。随着中国对外开放迈向更大范围、更宽领域、更深层次，中国企业在世界舞台上的表现必将更加精彩。

　　（作者为对外经济贸易大学副校长）

(责编：袁勃、胡永秋)
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