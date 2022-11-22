本报记者 王 政

党的二十大报告提出，加快实施创新驱动发展战略。强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

近期，工信部、财政部联合印发《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》（以下简称《通知》），提出利用三年时间，面向细分行业，分阶段遴选试点支持一批数字化公共服务平台，培育数字化转型样板企业，受到业界广泛关注。

实体经济数字化、网络化、智能化已是大势所趋，越来越多的中小企业正加入数字化转型浪潮。当前，我国中小企业数字化转型取得了哪些成效、面临着哪些难题？财政支持中小企业数字化转型试点工作的着力点是什么？记者采访了相关部门、专家和企业。

数字化改造助力中小企业专精特新发展

走进蓝思科技湖南湘潭园区，长达300米的自动化组装线上，国产机械臂仿佛长了“眼睛”，精准地完成智能手机组装程序。

“由我们智能工厂调配好的标准化模块搭建而成的蓝思科技智能组装线，装配效率大幅提升，组装新产品的标定、调试周期由过去的12个小时缩短至12分钟。”小米智能工厂有关负责人介绍，近年来，公司将自主研发的先进产线体系和智能工厂运营系统，先在自建的实验工厂进行验证，然后向生产制造全行业输出，为多家产业链上游中小企业提供更高效的数字化解决方案。

“中小企业好，中国经济才会好。增强产业链和供应链稳定性的基础保障是中小企业，增加就业和改善民生的重要支撑是中小企业，国民经济和社会发展的主力军也是中小企业。”中国工业互联网研究院院长鲁春丛表示。发展充满活力的中小企业，对增强经济发展的韧性、推动高质量发展具有重要作用。

为推动中小企业数字化转型，近年来，工信部着力构建中小企业数字化政策体系、支持体系和赋能体系，助力中小企业专精特新发展。

“我国工业互联网平台发展迅速，多层次、系统化的平台体系基本形成，为承接产业转移、加快中小企业数字化转型提供了有力支撑。”工信部信息技术发展司副司长王建伟介绍，截至今年6月底，工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类，32个重点平台连接设备超7900万台（套），服务工业企业超过160万家。

统计显示，我国已培育主营业务收入超10亿元的智能制造供应商近百家，服务范围覆盖90%以上的制造业领域。截至今年二季度，我国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%、75.1%，比2012年分别提高了31.1和26.3个百分点；我国制造业企业实现平台化设计、智能化生产、网络化协同、个性化定制的比例分别达到9.5%、6.6%、39.5%和10.8%。

政策助力推动转型规模效应加速形成

研发周期缩短2个月、订单交货周期减少15天、良品率提升4%、企业运营成本降低47%、营业额增加164%……专注于消费类电源、工业电源、数字能源研发、生产、销售的迈思普电子股份有限公司，持续投入资金近1亿元推动企业数字化转型，2021年公司各项经营指标均比转型前的2018年明显提升。

工业互联网产业联盟调查数据显示，近年来工业互联网在中小企业应用普及率持续走高，近两年提升近5个百分点，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。

“不过，抽样调查也显示，目前89%的中小企业处于数字化转型探索阶段，仅有3%处于深度应用阶段。”工信部中小企业局局长梁志峰表示，受限于认识、资金、人才等因素，广大中小企业普遍表现出不愿转、不敢转、不会转，迫切需要政策助一把力。《通知》推出财政支持、打造数字化公共服务平台、培育数字化转型样板企业等举措，就是要推动中小企业愿转、敢转、会转。

“从现状看，中小企业定制化转型方案成本高，见效慢，投资回报周期长，导致很多企业有畏难心理。”鲁春丛表示，本次政策出台，一方面通过财政资金直接支持打造试点企业，另一方面也希望发挥财政资金撬动作用，培育好中小企业数字化转型生态，推动转型规模效应加速形成，最终激活中小企业数字化转型市场。

梁志峰说，工信部正全面推进中小企业数字化转型加速、扩面、提质、增效，将着力遴选和推广一批“用得起、用得上、用得好、能用出效益”的优质数字化服务产品。

“数字化服务提供商应该从‘上云、用数、赋智’角度出发，分阶段、分场景为中小企业设计出成本低廉且容易上手的数字化转型助手工具，并让其成本收益分析清晰可见。”腾讯集团副总裁李强说，以腾讯云、腾讯安全等为技术底座，以企业微信为连接器，近年来，公司打通产品生态，为中小企业提供零门槛、低成本的数字化转型工具。今年初，企业微信4.0推出了连接上下游产业链新功能，目前，已经连接12万家服务商，覆盖97个行业，服务超过1000万家企业。

三年内培育4000—6000家数字化转型样板企业

有“中国皮具之都”美誉的广东广州市花都区狮岭镇，8800家各类皮具箱包厂商每年向全球客户提供超过7亿只箱包，年产值达300亿元。

在盖特软件的协助下，狮岭镇一批敢于“尝鲜”的企业，逐渐将数字化转型覆盖到仓储、物流、生产全流程。如今，接到订单，只需打开手机小程序，填写需求，几分钟后，就有供应商主动联系，还可以实现网络协同制造。狮岭镇200家中小企业“上云上平台”，协同效率提升40%，成本降低10%。

《通知》提出，三年内培育4000—6000家数字化转型样板企业，正是希望加强试点的引领带动和辐射效应。

工信部规划司有关负责人表示，长期以来，数字化转型通常被视为一种服务而非标准化产品，难以复制和推广，通过加强服务力量来满足“面”上4900万家企业数字化转型需要显然不现实。此次政策以打造试点样本为目标，在“点”上发力为中小企业提供“看样学样”的标杆，同时要求服务平台为复制推广打好基础，就是要探索从“工程视角”解决中小企业数字化转型难题。

鲁春丛认为，要结合中小企业数字化转型的难点和痛点，打造数字化转型样本企业以及其背后一批“小快轻准”数字化系统解决方案和产品，既要“试成一批”，也要“带起一片”。这符合现阶段我国数字化发展的实践要求、也符合中小企业数字化转型的客观规律。按照工信部规划，到今年年底，组织100家以上工业互联网平台和数字化转型服务商为不少于10万家中小企业提供数字化转型评价诊断服务和解决方案，推动10万家中小企业业务“上云”，为更多中小企业专精特新发展插上数字化翅膀。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经