中国石化西南石油局日产气达2600万立方米
2022年11月22日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报成都11月21日电 （记者王明峰）记者从中国石化西南石油局获悉：自10月进入冬季保供以来，该局加快生产节奏，大力提升天然气供应能力，投产新井23口，新增产能140万立方米/天，累计产气11亿立方米，同比增长11%；日生产天然气达到2600万立方米，可满足3400万户城市居民日用气需求，保障人民温暖度冬。
据悉，为实现快速建产，西南石油局高质量推进页岩气、川西气田等重点产能建设，加强地质工程一体化深度融合，优化部署，开展多学科攻关，持续提升优质储层钻遇率，单井产能大幅提高。
《 人民日报 》（ 2022年11月22日 10 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 报告显示“双十一”期间物流岗位招聘需求旺盛
- 人民网北京11月21日电 （记者栗翘楚）日前，58同城、赶集直招发布了双十一热门岗位的观察报告，从招聘需求、薪资水平、地域特色等角度解析双十一热门岗位供需情况。数据显示，今年双十一购物节期间，物流、客服类主要岗位招聘需求均呈现环比增长趋势；岗位供需情况受所在城市情况影响较大，地域性明显，快递员岗位竞争激烈。…
相关新闻
- 评论
- 关注