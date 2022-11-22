记者 叶 青

2021年国家高新区综合评价结果显示，佛山高新区企业每100亿元营业收入所含有效发明专利数和注册商标数为853.6件，位居全国第三；2021年获得境外注册商标或境外发明专利授权的内资控股企业87家，位居全国第五。

“佛山高新区营造了良好的知识产权保护氛围，给予我们很大的支持。”广东博智林机器人有限公司（以下简称博智林）高级知识产权经理詹大强近日向科技日报记者介绍，博智林拥有多项自主研发产品和技术，并在机器人赛道迈出坚实且稳健的步伐。目前该公司已申请专利超3700项，授权超2000项。

博智林是佛山高新区内一家以自主研发为核心驱动力的创新型科技企业，其用知识产权为创新“护航”的实践之路，也是佛山高新区探索知识产权支撑产业高质量发展的缩影。

近年来，佛山高新区不断强化知识产权全链条保护，优化提升创新生态和营商环境，充分发挥高成长企业主力军作用，让知识产权助力企业创造新价值。日前，佛山高新区入选首批国家知识产权强国建设试点园区。

完善体系 加强前沿技术布局

佛山高新区是一座知识产权“富矿”，其已构建起“两化一硬”高质量发展的“3+3+X”产业体系，即拥有高端装备制造、智能家居、新材料三大主导产业，发展电子核心、生物医药与健康、生产性服务业三大特色产业，并积极开辟新领域新赛道，发展机器人、增材制造、新能源汽车、氢能源、工业互联网等新产业新业态。

如何让知识产权发挥、创造出更大价值？佛山高新区通过出台政策、建立符合该高新区产业发展实际的专利导航决策机制、构建知识产权公共服务体系等举措，推动高价值知识产权创造。

日前，佛山高新区知识产权大讲堂吸引了众多企业参加。这是由佛山高新区管委会主办、广州知识产权法院佛山巡回审判法庭等承办的活动。近年来，佛山高新区多次承办科技部火炬中心科技成果直通车活动、中国创新挑战赛（广东·佛山）等，以承办相关活动、发布政策等方式推动知识产权创造、保护和应用。

值得一提的是，佛山高新区充分发挥高端创新资源平台生力军作用，积极引导国家科研机构和高水平研究型大学从自身定位出发，以高价值知识产权创造能力建设为主线，加强前沿引领技术和战略高技术领域创新与知识产权布局。

“我们实验室建立了重大经济科技活动知识产权评议机制，围绕六大主要研究方向完成了知识产权布局分析。现在我们以唯一的专利权人申请发明专利超过1000件，其中超过400件已经获得授权。”位于佛山高新区的季华实验室知识产权处副处长徐志丹说。

在用政策鼓励创新和推动知识产权保护的同时，佛山高新区也将目标瞄准知识产权人才培养，创建了全国首个知识产权人才学院。截至2021年底，该学院已培养知识产权人才超4000人，其中包括专利管理人员300余人。

佛山高新区对知识产权的重视推动了该高新区的高质量发展。2021年国家高新区综合评价结果显示，佛山高新区企业每100亿元营业收入所含有效发明专利数和注册商标数为853.6件，位居全国第三；2021年获得境外注册商标或境外发明专利授权的内资控股企业87家，位居全国第五。

提供支持 提升企业国际影响力

“我们积极在美国、英国、德国等多个国家进行专利布局，推进产品全球化。仅2022年上半年，公司共计申请专利163件，专利申请量较去年同期增长23%。”佛山电器照明股份有限公司（以下简称佛山照明）知识产权主管陆洲介绍，以产业关键技术为目的的专利布局，为他们公司筑建起技术壁垒，并形成多维度、高密度的专利保护网，技术创新驱动企业向好发展。

佛山照明是2021年度佛山高新区知识产权密集型企业之一，最近入选了2022年度国家知识产权示范企业名单。专利密集型企业集聚是佛山高新区知识产权工作中的一大亮点。

日前，佛山高新区出台相关政策，重点突出“鼓励知识产权创造保护”，明确提出支持企业加强专利布局和制定具有自主知识产权的技术标准，对符合条件的企业进行奖补资助。

“我们推出全面的培育资格认定和资助实施细则，为高成长中小企业、领军企业在企业认定、人才招引、融资等方面提供全方位支持，积极引导企业发展。”佛山高新区相关负责人表示。

与此同时，佛山高新区高度重视出海企业知识产权布局，为龙头企业海外知识产权培育提供指引，先后涌现了美的集团股份有限公司（以下简称美的集团）、广东东箭汽车科技股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司等一批专利合作条约（PCT）国际专利申请企业。

美的集团加速海外专利布局支撑全球经营战略，该公司近5年累计申请专利合作条约（PCT）国际专利约3000件，获得超过5000件海外高价值专利，有效提升了美的集团产品的全球竞争力。

基于经济全球化和区域一体化的大背景，佛山高新区着力推进知识产权保护从过去的“单打独斗”进入“合纵联盟”的结盟时代，建立佛山高新区知识产权联盟，打破“专利围墙”，在该联盟内建立“专利池”，实现联盟成员专利技术的开发、实施和共享，提升地区产业竞争力。目前，佛山高新区知识产权联盟探索出“五位一体”的内涵式发展模式。

探索路径 开创质押融资新模式

知识产权质押融资正成为支持佛山高新区内企业创新发展的新路径。

2020年10月，佛山高新区参与的“兴业圆融-佛山耀达专利许可1—5期资产支持专项计划”正式发布，该产品在深圳证券交易所获批10亿元，是全国地级市首单知识产权资产证券化产品，首期发行金额达3.81亿元，参与融资的企业覆盖传统产业与战略性新兴产业，中小企业比例超过50%，有效解决了科创型中小企业融资难、融资贵问题。

2020年底，佛山高新区企业佛山瑞加图医疗科技有限公司通过专利、商标和著作权混合质押向银行贷款1000万元，实现了佛山市首单全类型知识产权质押融资的突破，为更多企业采取混合质押融资起到了示范引领作用。

佛山高新区深入调研产业需求，在全国推出知识产权综合服务保险，实现“一张保单、全面保障”。同时，佛山高新区还向佛山市知识产权质押融资风险补偿专项资金增资1000万元，通过优化服务、创新审批模式，依托佛山市在广东省首推的知识产权质押融资“快办快贷”服务，为企业知识产权融资项目报备开通快速审批绿色通道，并实行线上备案审批。截至2022年第三季度，佛山高新区内企业新增报备项目43个，累计报备项目106个，促成融资金额超8.4亿元。

“经过多年实践，佛山高新区在帮助大量当地中小企业解决融资难题的同时，也逐渐形成了以政策扶持为指引、以导入市场化管理机构为特色、以创新竞争机制为手段的知识产权质押融资模式。”佛山高新区相关负责人表示。佛山高新区通过这种模式帮助企业加强科技创新和人才培养，助力企业复工复产。

“我们将以此次入选国家级知识产权强国建设试点园区为新起点，开启知识产权强国建设试点园区新征程。”佛山高新区相关负责人表示，接下来佛山高新区将加快知识产权制度体系和服务体系建设，促进知识产权信息利用，大幅度提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，促进知识产权与区域、产业、科技、金融进一步融合，使创新主体合法权益得到有效保护，创新活力得到有效激发，推动佛山高新区科技创新高质量发展。

(责编：申佳平、陈键)

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