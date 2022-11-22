记者温源

由北京市人民政府与中国人民银行、新华通讯社、银保监会、证监会、国家外汇管理局共同主办的2022金融街论坛年会21日至23日在北京金融街举行。

本届论坛年会主题为“踔厉奋发，共向未来——变局下的经济发展与金融合作”。全球近400名嘉宾通过线上线下相结合的方式，围绕当前经济金融热点话题进行交流，共同探讨如何推动各国各方共享国际合作机遇，共同克服全球经济发展面临的挑战，贡献促进经济发展的金融力量。

中国人民银行行长易纲表示，今年以来我国经济面临一些挑战和下行压力，稳健的货币政策及时加大实施力度，综合运用多种货币政策工具，降准0.25个百分点，引导贷款市场报价利率（LPR）下降，降低实体经济综合融资成本。我国广义货币M2、社会融资规模和人民币贷款均保持较快增长。我国宏观政策力度把握比较合适，既有力支持了宏观经济大局的稳定，又在全球高通货膨胀背景下保持了物价形势的基本稳定，兼顾了内外均衡。

中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清表示，中国具有独特制度优势，拥有世界上最齐全的产业体系和最广阔的统一市场，经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面最为坚实。我国仍然处于城市化的高峰时期和乡村振兴的起步阶段，全社会固定资产投资具有很大的增长潜能。

中国证监会主席易会满表示，建设中国特色现代资本市场，要坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，形成合力的监管理念，既不照搬照抄，也不故步自封，扎实推动资本市场理论创新、实践创新、制度创新，进一步健全资本市场功能，更好服务构建新发展格局、推动高质量发展。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，中国外汇市场展现新特征，韧性不断增强。2021年以来人民币汇率对美元指数波动的敏感性降低。与主要发达和新兴市场货币相比，人民币贬值幅度处于平均水平。跨境资金流动虽有波动，但总体平稳有序。人民币资产避险属性日益凸显。未来中国外汇市场仍将保持稳健运行。

据悉，本届论坛年会由一个主论坛和“实体经济与金融服务”“全球市场与金融发展”“数字经济与金融科技”“治理体系与金融稳定”四个平行论坛组成。在议题设置上，2022金融街论坛年会将聚焦高质量发展、赋能实体经济、服务乡村振兴、高水平对外开放、金融科技创新、助力文化自信自强、普惠民生福祉、绿色可持续发展、金融稳定与治理、“两区”建设和国家金融管理中心发展等内容。

(责编：申佳平、陈键)

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