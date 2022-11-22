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电动汽车出口持续增长体现中国外贸优化升级

2022年11月22日16:38 | 来源：新华网
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在天津津门湖新能源车综合服务中心，机器人正在为一辆新能源汽车充电（2021年8月18日摄）。新华社记者 李然 摄

　　新华社天津11月22日电　题：电动汽车出口持续增长体现中国外贸优化升级

　　新华社记者张宇琪

　　在天津港码头，装载着各大自主品牌电动汽车的拖车排起长队，有序驶上一艘大型滚装船，准备销往全球市场。

　　“截至10月底，长城汽车今年海外销量突破13万辆，同比增长18.55%，尤其是电动汽车，已经成为我们出口的新增长极。”长城汽车股份有限公司副总裁傅小康说，长城的足迹遍及欧洲、东盟、中东、南美、大洋洲、南非等全球市场，公司还在泰国、巴西建立了全工艺整车生产基地，全球化研发体系正在逐步推进。

　　据了解，2022年上半年，全球新能源汽车销量超过422万辆，同比增长66.3%，其中中国新能源汽车销量占全球六成以上，同比增长115%。

　　中国汽车工业协会日前披露，今年1至10月，中国新能源汽车出口49.9万辆，同比增长96.7%。中国新能源汽车产销量连续多年位居全球第一，进入全面市场化拓展期。

　　今年以来，中国的主要港口见证了中国电动汽车及相关产业链的加速“出海”：前三季度，天津市出口电动汽车同比增长667.7%；宁波口岸电动载人汽车出口激增12.3倍；上海市电动载人汽车、锂电池和太阳能电池合计出口增长143.3%……

　　欧洲市场成为众多中国国产电动汽车的主要新增出口地。据海关总署统计数据，2022年上半年，新能源乘用车出口中，西欧市场占比34％，其中比利时是上半年从中国进口新能源汽车数量最多的国家。

　　众多中国电动汽车自主品牌与世界知名车企加强合作，冲进老牌汽车制造强国。

　　近日，德国一家大型汽车租赁公司与比亚迪签署合作协议，未来六年内将购买至少10万辆电动汽车，投放到德国高端汽车租赁市场，并表示将与比亚迪探索进一步的合作机会；此前的7月，比亚迪日本分公司在东京召开品牌发布会，宣布正式进入日本乘用车市场，并亮相三款车型。

　　商务部国际贸易经济合作研究院研究员白明表示，在芯片短缺和原材料涨价等导致全球车企承压的背景下，中国电动汽车发挥国内汽车产业链供应链强韧、智能网联技术先进等优势，在全球新能源汽车产业链中占有越来越重要的地位，进而成为拉动中国外贸的一个新支点。

　　中国海关总署不久前发布的今年前10个月外贸“成绩单”显示，电动载人汽车出口翻倍，锂电池、太阳能电池等机电产品出口增长八成左右，体现了中国出口结构的升级优化。

2022年7月25日，在天津荣盛盟固利新能源科技有限公司模组车间，工业机器人在生产线上搬运动力电池模组。新华社记者 孙凡越 摄

　　近年来，作为电动汽车产业链重要组成部分的中国动力电池研发企业不断加强研发创新，突破技术瓶颈，深受世界同行青睐。以荣盛盟固利新能源科技股份有限公司的创新为例，公司做了一款电池的快速加热片，和电池贴合在一起后，让电动汽车拥有一颗“扛冻心脏”。

　　在这项技术加持下，今年以来，荣盛盟固利海内外订单大增，获得了福特、北汽、一汽等车企的青睐。

　　白明表示，绿色发展是全人类共同的责任，中国积极落实“双碳”目标，在新能源汽车领域不断取得突破，并不断走向海外市场，与各国深度合作，助力各国在交通运输领域达成减碳目标。

(责编：杨光宇、岳弘彬)
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