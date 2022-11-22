记者22日从北京市水务局了解到，随着暗挖连接段最后一仓混凝土浇筑的顺利完成，团城湖至第九水厂输水工程二期输水隧洞主体结构于近日全部完工，具备通水条件，这标志着北京市南水北调地下供水“一条环路”闭环输水在即。

“‘一条环路’是指北京市南水北调配套工程沿北五环、东五环、南五环及西四环形成的输水环路。”北京市水务建设管理事务中心“团九二期”项目部部长汝俊起介绍，“团九二期”工程作为“一条环路”的最后一段，建成后将使“一条环路”真正成为“闭环”。它将连接起南水北调中线总干渠西四环暗涵、团城湖至第九水厂输水工程（一期）、南干渠工程和东干渠工程，形成全长约107公里的全封闭地下输水环路。

汝俊起介绍说，“一条环路”的建成，不仅能满足南水、密云水库水、地下水三水联调的需要，还将提高环路供水调度中应对供水突发事件的能力，大幅提升北京市供水安全保障。

据介绍，“团九二期”工程承担着向北京市第九水厂、第八水厂、东水西调工程沿线水厂的供水任务，位于“一条环路”上的水厂都将具有双水源保障。在南水北调发生停水时，团城湖调节池可把南水北调水源切换为密云水库水源，通过“团九二期”隧洞提供应急供水，从而保障供水安全。（记者田晨旭）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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