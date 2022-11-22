新华社北京11月22日电 题：在建项目超过4000个，“5G+工业互联网”为产业转型加力

新华社记者张辛欣

“5G+工业互联网”全国在建项目超过4000个；5G由生产外围向核心控制环节延伸……近日举行的2022中国5G+工业互联网大会上，工信部发布5G和工业互联网建设与应用“成绩单”。

工信部副部长张云明表示，我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道，5G加速向工业生产制造各环节各领域推广，赋能工业转型步伐提速。工信部将加强政策合力，出台支持5G和工业互联网规模发展的新举措。

打开手机App，可实时查看库存变化和订单出货情况；每个产品都有独立代码，形成全过程管理……动力电池管理系统制造商力高新能源创始人王翰超向记者展示工业互联网在企业生产制造中的应用。

“通过工业互联网进行软件制造参数等系统管理和硬件生产全流程追溯，企业效率明显提升。”他说，下一步将在实现自身智能制造能力的基础上，加大供应链和生态体系的“触网”力度，全方位提升企业数字化水平。

近年来，我国加快工业互联网规模发展，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群。今年以来，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，大量制造业企业通过“5G+工业互联网”等数字化应用积极应对。

工信部最新数据显示，我国5G基站数量超过222万个。飞机、船舶、汽车、电子等一大批国民经济支柱产业开展“5G+工业互联网”创新实践，全国在建项目超过4000个，“5G+工业互联网”正逐步成为我国产业数字化的“新名片”。

近日，工信部举行工业互联网标识解析体系国家顶级节点全面建成发布仪式，标志着工业互联网标识解析体系——“5+2”国家顶级节点全面建成。“‘5+2’国家顶级节点全面建成，集中打造了自主可控、开放融通、安全可靠的标识解析体系，开启了工业互联网全要素、全产业链、全价值链全面连接的新阶段。”工信部信息通信管理局一级巡视员王鹏说。

5G和工业互联网深入各领域各行业的同时，以平台或大型企业带动的形式，推动中小企业“入网上云”，提升数字化水平。

上半年，由国网绍兴市上虞区供电公司联合杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会打造的“园区碳管家”数字化应用上线，以开发区内百余家企业作为监测分析对象，通过能耗数据及经济社会数据等为园区企业规划低碳节能技术改造提供支撑。

在重庆两江新区，百度依托“人工智能产业基地”布设开源开放的产业级深度学习平台“飞桨”，助力两江新区企业降低研发门槛；明度智云与中国信通院建立战略合作关系，在生物医药科研、生产制造、物流仓储等领域推动医药企业智能化转型；360集团创始人周鸿祎表示，360“企业安全云”正面向中小微企业免费开放，并正式上线软件服务平台……围绕降低企业数字化门槛、拓宽数字化应用的实践不断。

当前，“5G+工业互联网”正迎来更多“政策包”。

张云明表示，工信部将加强政策合力，出台支持工业互联网规模发展的新举措，分行业分领域制定5G全连接工厂建设标准。“还将进一步提升5G虚拟专网和混合专网建设服务水平，推动各方加强低成本、轻量化的5G工业级产品研发和产业化，让广大工业企业用得起、用得好，不断提升产业供给水平。”

在丰富行业应用方面，工信部将培育一批高水平的5G全连接工厂标杆，加速5G由生产外围向核心控制环节延伸，推动工业互联网向工业园区、县域经济下沉普及，不断壮大融合产业生态。

“我们还将加快标识与5G、区块链、人工智能等新技术的融合创新，深化工业互联网标识规模应用水平。”王鹏表示。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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