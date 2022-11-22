经合组织预测全球经济2023年增长2.2%
2022年11月22日21:42 | 来源：新华网
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新华社巴黎11月22日电（记者刘芳）经济合作与发展组织（经合组织）22日发布经济展望报告，预计全球经济2022年增速为3.1%，2023年放缓至2.2%，2024年增长2.7%。
报告说，由于乌克兰危机引发的能源冲击继续刺激通胀，增加全球风险，预计未来一年全球经济增长将进一步放缓。
报告预测，亚洲主要新兴市场经济体将在2023年占全球国内生产总值（GDP）增长的近四分之三。美国和欧洲经济增长正在急剧放缓。美国经济今年将增长1.8%，明年增速将放缓至0.5%；欧元区经济今年将增长3.3%，明年增速将放缓至0.5%；英国经济今年将增长4.4%，明年将负增长0.4%。
报告指出，如果能源价格进一步上涨，或者能源供应中断影响到欧洲和亚洲天然气和电力市场，全球经济增长前景可能会弱于预期。
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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