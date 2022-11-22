新华社北京11月22日电（记者胡喆、宋晨）目前，我国在轨稳定运行的300公斤以上的卫星有300余颗，居世界第二位。在轨遥感卫星200余颗，实现了16米分辨率卫星数据1天全球覆盖，光学2米分辨率数据全球1天重访，1米分辨率合成孔径雷达卫星对全球任意地区重访时间为5小时。我国天地一体化的空间基础设施体系建设取得进展。

2020年7月3日，我国成功发射高分辨率多模综合成像卫星。新华社发（郑逃逃 摄）

近日，国家航天局正式发布开通国家遥感数据与应用服务平台，这是记者从国家航天局了解到的信息。

高分专项工程总设计师兼副总指挥、国家航天局对地观测与数据中心主任赵坚介绍，高分专项经过10余年的建设，实现从地球静止轨道到低轨卫星群、从可见光到红外、从多光谱到高光谱、从光学遥感到雷达遥感的对地观测能力，构建了我国高分辨率对地观测系统骨干网。

“在高分专项的牵引下，带动空间基础设施陆地资源环境、海洋监视监测、天气和气候观测等一批星座的立项建设，并引领商业卫星蓬勃发展，推动构建了以卫星通信、卫星遥感、卫星导航为主体的天地一体化国家空间基础设施体系。”赵坚说。

“我国遥感应用迈入了一个新的历史阶段，农业、自然资源、生态环境、水利、林草等重点行业已经实现由示范应用转入主体业务服务。”赵坚表示，这些行业遥感应用系统主要服务于本行业主体业务，并未形成体系化合力。

同时，国际社会对遥感数据的需求十分巨大。赵坚介绍，以“一带一路”沿线国家和地区为例，仅30%拥有相对丰富的遥感数据，提升自然灾害防治能力和民生安全保障能力是大家共同面临的迫切需求。

在此背景下，国家遥感数据与应用服务平台正式开通，旨在构建国家级、综合性遥感资源共享与应用服务体系，进一步推进遥感卫星数据资源共建共用共享。

国家航天局新闻发言人许洪亮介绍，国家遥感数据与应用服务平台面向国内外各类型用户需求，研建业务版、科研版、公众版、国际版4大版本，将实现遥感数据一键查、资源一盘棋、成果一本账、服务一站式的遥感资源共享与综合应用。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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