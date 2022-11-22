持续提高上市公司质量 助力资本市场行稳致远——2022金融街论坛年会嘉宾共话上市公司发展
新华社北京11月22日电 题：持续提高上市公司质量 助力资本市场行稳致远——2022金融街论坛年会嘉宾共话上市公司发展
新华社记者姚均芳、吉宁
上市公司是资本市场的基石，在2022金融街论坛年会上，与会嘉宾就如何提高上市公司质量，助力资本市场行稳致远展开热议。
“上市公司质量是经济高质量发展重要的微观基础。两年多来，证监会抓实抓细《关于进一步提高上市公司质量的意见》落地工作，各方面工作取得积极进展。”证监会上市公司监管部主任李明说，我国资本市场功能进一步优化，上市公司高质量发展的基础更加牢固。
他指出，两年多来，上市公司数量快速增加，境内上市公司数量突破5000家大关，与2019年底相比增长了近三分之一；更为重要的是，代表高质量发展内涵的上市公司结构发生了深刻的变化，尤其体现在行业更新、规模更大、盈利更好、融资更平衡等方面。
证监会统计显示，5000余家上市公司中，战略性新兴产业上市公司超过2500家、占比超五成。同时，行业发展更加平衡，实体上市公司利润占全部上市公司的57.3%，已经超过金融上市公司，金融和实体经济结构性失衡的局面得到了显著改善。
深圳证券交易所总经理沙雁表示：“目前，创业板上市公司突破1200家，总市值超11万亿元，在先进制造、数字经济、绿色低碳领域优势凸显，汇聚了新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药、高端装备等九大战略性新兴产业，合计市值占比超过70%，并持续打造创新培育新样板。”
上海证券交易所总经理蔡建春介绍，截至目前，科创板已上市486家科创企业，IPO融资额超7300亿元，占同期境内A股市场首发融资总额的40%以上，总市值超6万亿元。“科创板支持科技、资本和产业良性循环取得积极成效。”
“科技创新需要更多元及大规模的金融资源，特别是债务性融资工具支持。”证监会市场监管二部主任王建平说，为更好赋能私募投后企业发展，加大金融支持科技创新力度，近日证监会同意北京市区域性股权市场开展认股权综合服务试点，旨在通过这类股债混合融资工具进一步完善科技创新的金融支持体系。
谈到下一步如何提高上市公司质量，李明说：“近日，我们制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，新一轮方案的核心将是‘提质’。要力争用3年时间，使上市公司结构更加优化，市场生态显著改善，监管体系成熟定型，上市公司整体质量迈上新的台阶。”
他介绍，新一轮行动方案的重点工作主要包括五个方面，即进一步完善上市公司制度规则体系，进一步提升上市公司治理水平，进一步深化增量存量改革，进一步提高监管的适应性时效性引领性和进一步增强提高上市公司质量的强大合力。
蔡建春表示，上交所将继续深入推进科创板建设，进一步完善制度机制安排，鼓励和支持更多“硬科技”企业上市。继续发挥科创板改革试验田功能，提升服务科创企业能级。持续优化市场生态建设，营造支持科技创新的良好环境。
“当前和今后一个时期仍将是上市公司高质量发展的重要战略机遇期。”沙雁说，深交所将用制度的高质量、监管的高质量、服务的高质量推动上市公司发展的高质量。具体来看，将增强制度的适应性，塑造多元包容的创新支持市场机制；增强监管的有效性，塑造精准高效的上市公司监管体系；增强服务的协同性，塑造共建共治共享的良性市场生态。
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