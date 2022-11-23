韩 鑫

新征程上，推进制造业高质量发展，要继续保持战略定力，围绕国家战略需求，加快国家制造业创新中心建设

工信部近日批复组建新一批国家制造业创新中心，涵盖石墨烯、虚拟现实和超高清视频等领域。至此，我国已组建24家国家制造业创新中心，以制造业创新中心为核心节点的国家制造业创新体系正加速形成。

仔细分析其布局结构，不难发现，从动力电池到智能网联汽车，从增材制造到柔性显示，国家制造业创新中心的组建大多面向制造业转型升级和培育发展新动能的重大需求，通过聚焦产业薄弱环节，整合各类创新资源，开展关键共性技术攻关，打通技术开发、转移扩散到商业化应用的创新链条，以此来全面提升制造业竞争力。

应该看到，经过半个多世纪的发展，我国已经建成了门类齐全、独立完整的现代工业体系。目前，我国制造业规模居全球首位，一些领域产业技术水平已进入世界前列。但同传统发达国家相比，同实现高质量发展的要求相比，制造业创新水平还不够高。

向外看，新一轮全球科技革命和产业变革不断向纵深演进，新一代信息技术与制造业深度融合，加快建设新型制造业创新载体，是抢占未来竞争制高点的关键一招；向内看，我国产业基础还比较薄弱，产业链稳定性和抗风险能力仍不足，突出表现为对外技术依存度高，关键核心技术受制于人。实现制造业由大变强，关键靠创新，难点也在创新。由此观之，打造高水平有特色的国家制造业创新中心，将成为推动我国制造业向价值链中高端跃升、提升我国制造业国际竞争优势的有力支撑。

制造业是立国之本、强国之基。当前，我国已迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，面对严峻复杂的发展环境和解决发展不平衡不充分问题的迫切要求，我们必须把发展经济的着力点放在实体经济上，瞄准世界科技革命和产业变革方向，立足我国国情，积极推进新型工业化，坚定不移建设制造强国。

新征程上，推进制造业高质量发展，要继续保持战略定力，围绕国家战略需求，加快国家制造业创新中心建设。要攻克解决一批行业发展的共性关键技术瓶颈，转化推广一批先进适用技术和标准，积累储备一批核心技术知识产权，培养造就一批技术创新领军人才，为培育壮大经济发展新动能、加快建设现代化产业体系、实现制造业高质量发展贡献新的更大力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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