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“稻油轮作”增效益

2022年11月23日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　11月21日，湖南省永州市蓝山县塔峰镇舜水村，村民在劳作。

　　近年来，蓝山县积极优化农业产业结构，大力推广“优质水稻+油菜”轮作模式，将“农闲田”变“效益田”，有效提高土地利用率，促进农业增效、农民增收。

　　彭  华摄（影像中国）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月23日 07 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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