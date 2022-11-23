陕西宝鸡积极推进“国企改革三年行动”
促进国企高质量发展
时值第四季度，宝鸡国企改革三年行动各项数据的采集、审核、标注工作已经收官。回首3年前，宝鸡市属76户国企的资产总额不过890亿元。
迎难而上，宝鸡立下了国企高质量发展的目标。3年过后，考分出炉：2022年底，宝鸡市属61户国企的资产总额达1048.3亿元。
高分答卷中，勃发的生机扑面而来。这背后，首先离不开党建的引领支撑。在西凤酒907车间，496名员工正在酒气腾腾中，严谨地制曲、制酒、勾调……一派热火朝天的生产场面。车间党支部书记王俊峰介绍：“今年1月至10月，我们车间已经超计划生产645吨基酒。这离不开车间的‘红色力量’。”
“红色力量”是谁？去年907车间投产时，新进厂的300余名职工配合生疏，各个生产环节出现了不畅不通等问题。怎么办？党支部研究后，由35名党员带头疏通堵点难点，很快盘活理顺了整个车间的生产程序，促成第一个月的高品质基酒顺利下线。
这只是宝鸡国企改革中推进党建工作的一个缩影。宝鸡国资委先后出台《关于进一步发挥市属国有企业党委领导作用的意见》等文件，将党建工作与生产经营深度融合，创新实施党建“1+N”项目化管理机制，把提高企业效益、实现国有资产保值增值作为国有企业党组织工作的出发点和落脚点。
有了党建引领的“红旗”，宝鸡国企改革还勇于发出改革的“黄牌”。“必须改，这是事关生死的问题。”陕西红旗民爆集团股份有限公司董事长贺军社认为，企业生产、外销、延长产业链等各个环节，都必须敢于刀刃向内，向自己亮“黄牌”。为此，红旗民爆专门出台针对不同区域市场的发展战略，打破此前的固化思维，取得业务突破。今年1月至10月，该企业实现收入7.6亿元，较去年同期上涨47.2%。
实际上，在国企改革三年行动之中，一系列“黄牌”正精准亮向宝鸡的各个领域：在健全现代企业制度方面，7户一级企业选聘兼职外部董事，15户重要子企业选聘兼职外部董事，全面实现董事会中外部董事占多数目标；在优化国有经济布局结构方面，厂办大集体人员安置完成100%，涉及国有企业退休人员约11.9万人，完成移交100%；在健全市场化经营机制方面，53户各级子企业141名经理层成员已经全面实现任期制和契约化管理。
面向未来擘画发展蓝图，宝鸡国资系统还需引入新活力，既要有人才创新力，也要突破旧阻力，还要增加续航力。
看人才活力，近年来宝鸡国资系统大力推进建立公开、平等、竞争、择优的市场化招聘制度，实施有利于吸引和留住关键岗位核心骨干人才的政策。在宝鸡一家国资公司工作的“海归”赵斯雨今年27岁，谈及来到这里工作，他最大的感触是“这里需要人才，人才也需要平台，双向选择造就了双赢”。
看打破阻力。宝鸡推动国有资本与社会资本高度融合，利用宝鸡港务区以及综合保税区的政策优惠，与陕西大唐棉业有限公司共同出资设立“宝鸡正欣鼎晟投资发展有限公司”，在棉花贸易、仓储及棉花交割等板块开展业务，推动宝鸡传统纺织贸易行业发展。同时，宝鸡国资公司与陕西中青能源国际贸易有限公司共同出资设立“陕西正欣恒聚国际贸易有限公司”，将参与宝氮集团资产重整，有效推动其转型脱困，盘活宝鸡国有资本存量资产。
再看续航力。这3年中，宝鸡国资系统按照“可衡量、可考核、可检验、要办事”的要求，制定了详细的任务清单，将改革事项细化成32条改革任务，54条具体措施。建立起了主要领导亲自抓、政府班子同谋划、相关部门齐攻坚、市属企业共同参与的工作格局。同时，还综合运用调研督导、督查督办等手段，推动各项改革任务落实落细落小，着力推动改革成果转化为相关制度，持续发挥作用，形成改革的长效机制。
3年来，宝鸡国企改革树红旗、亮黄牌、绘蓝图，积极推进国企高质量发展，绘出一幅色彩斑斓、同向并行的画卷。
《 人民日报 》（ 2022年11月23日 07 版）
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