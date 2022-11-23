福建出台21条措施发展预制菜产业
2022年11月23日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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本报福州11月22日电 （记者王崟欣）福建省商务厅等9部门日前印发《加快推进预制菜产业高质量发展的措施》。措施共21条，提出到2025年，全省将建设30个现代农业产业园、20个优势特色产业集群，推动福建预制菜成为富民强省的特色产业，打造全国预制菜产业发展高地。
随着预制菜产业的火爆，不少企业竞相入局，各地相继出台支持政策。福建出台的措施明确：打造预制菜产业集群；完善预制菜标准体系，培育壮大预制菜龙头企业；支持仓储冷链建设；搭建预制菜公共服务平台。
《 人民日报 》（ 2022年11月23日 07 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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