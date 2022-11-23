杜海涛

进一步畅通交流渠道，完善政策体系，提升服务水平，不断增强广大个体工商户的发展信心

11月1日起，《促进个体工商户发展条例》开始施行。《条例》推出了一系列务实举措，进一步明确了个体工商户的法律地位和重要作用，突出了服务发展的鲜明主题，有助于推动个体工商户实现长远健康发展。

个体工商户以个人或家庭为单位从事经营活动，是推动经济社会发展的重要力量。目前，我国个体工商户总量达到1.11亿户，带动就业近3亿人。近年来，随着新技术、新产业、新业态、新模式的蓬勃发展，网络直播、微商电商等“新个体经济”不断涌现，为我国经济转型升级注入了新的活力。

这几年，受新冠肺炎疫情等因素影响，一些个体工商户面临着经营成本、经营场地、招工用工、贷款融资等不少困难，特别是在餐饮、零售、旅游等领域，许多个体工商户市场预期不稳、发展信心不足。此次发布施行的《条例》，聚焦个体工商户当前面临的突出困难，作出有针对性的制度安排，传递着鼓励、支持和引导个体经济健康发展的鲜明态度，必将能够激发广大个体经营者的使命感、荣誉感、归属感，进一步提振发展信心，实现更好更快发展。

促进个体工商户发展是稳住宏观经济大盘的重要方面。党的十八大以来，各地各部门采取有效措施，推动各类市场主体蓬勃发展。数以亿计的个体工商户守法经营，开拓创新，充分发挥了就业蓄水池、社会稳定器、共同富裕生力军等重要作用，为我国经济社会繁荣发展奠定了重要的微观基础。

促进个体工商户发展是激发市场主体活力的重要举措。市场主体是经济发展的力量源泉，激发个体工商户发展活力是激发市场主体活力的重要内容。《条例》从登记注册、信息服务、数字化发展、纾困帮扶等多个方面，对个体工商户发展提供了全方位支持，为进一步激发市场活力提供了有利条件。特别值得关注的是，按照《条例》，个体工商户可以自愿变更经营者或者转型为企业；变更经营者的，可以直接向市场主体登记机关申请办理变更登记。这有利于推动个体工商户持续经营、打造“百年老店”。

促进个体工商户发展是便利居民生活的重要内容。个体工商户是我国市场的“毛细血管”和“神经末梢”，主要集中在衣食住行等服务领域，在便利居民日常生活方面发挥着不可替代的作用。相关部门要进一步畅通交流渠道，完善政策体系，提升服务水平，及时解决他们在发展过程中遇到的困难和问题，不断增强广大个体工商户的发展信心。

新时代新征程， 相信众多个体工商户将继续发扬只争朝夕的拼劲、锲而不舍的韧劲、开拓进取的干劲，在稳增长、促就业、惠民生等方面持续发挥重要作用，为促进国民经济稳定健康发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 17 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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