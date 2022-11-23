韩 鑫

跳出市场短期波动，立足产业长期趋势，以创新引领供给，不断增强供给对需求变化的适配性，企业才能在破旧立新中提升竞争力，行业才能实现可持续的增长

党的二十大报告提出，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

身边小事印证了制造业高端化的紧迫性。最近，身边不少朋友跟笔者反馈，自己已经一两年甚至更长时间没有购买新手机了。消费者换机频率下降体现在供给侧，是手机产品出货量的明显下滑。数据显示，今年前8月，国内手机市场总体出货量累计达到1.75亿部，同比下降22.9%。

拉长时间看，不难发现中国手机产业已承压许久。近年来我国手机行业由增量市场转入存量市场，整体增速放缓，再加上今年以来，市场需求收缩叠加产业供给冲击，不少手机厂商面临订单减少和库存增加的压力，一些一线品牌纷纷下调年度销售目标。“年轻人为什么不换手机”，是手机产业的一道新课题。

按理说，年轻人是更新手机最频繁的人群。有关调查报告显示，当下年轻人不愿意换手机的一个主要原因，在于近年来手机少有变革式创新，颠覆性的新鲜感越来越少，如果手机更新换代只是屏幕大小、像素清晰度等性能变化，很难满足年轻人的个性化需求。

说到底，即便身处新赛道，企业也只有通过持续创新供给，创造更多新体验，才能真正打动消费者。

回望手机业发展历程，从国外手机一枝独秀到国产手机迅速崛起，从低端机占据市场到高端机羽翼渐丰，过去十年，我国智能手机全面普及，产品产量位居世界首位。我国手机正是在不断推陈出新中壮大。以今年以来持续热销的折叠屏手机为例，尽管单机价格不菲，但今年第三季度，我国折叠屏手机产品单季出货量超过100万部，同比增幅约246%，创有史以来最大单季出货量，成为向中高端转型的重要抓手。

让市场持续升温，首先要保持企业创新的热度。从芯片、摄影、充电、系统、产品形态等多维度创新设计、优化体验，我国手机产业需要研发投入的短板不少。小米与徕卡达成全球影像战略合作关系，从光学、成像、图像处理等环节提升手机影像品质；欧珀（OPPO）投入跨终端生态系统的建设中，致力于从底层技术寻求突破，为用户提供互联互通的服务体验……凡此种种，既为企业实现增长拓展了新思路，也不断突破手机业的天花板。跳出市场短期波动，立足产业长期趋势，以创新引领供给，不断增强供给对需求变化的适配性，企业才能在破旧立新中提升竞争力，行业才能实现可持续的增长。

顺应转型升级的产业趋势，抓住消费升级的发展机遇，不断以需求牵引供给创新、以供给创造全新需求，我国手机业依然前景光明、大有作为。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 18 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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