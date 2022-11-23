本报记者 李 婕

11月20日，2022中国5G+工业互联网大会在武汉开幕。大会以“数融万物，智创未来”为主题，举办了20场分论坛、多场特色活动和“2022中国5G+工业互联网”成果展。图为参观者与一款高仿人机器人互动。

新华社记者 程 敏摄

工业是经济增长的主体和引擎。日前，工业经济再迎政策利好。工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委11月21日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，多措并举夯实工业经济回稳基础。《通知》明确，着力扩需求、促循环、助企业、强动能、稳预期，确保2022年四季度工业经济运行在合理区间。

拓展回稳向上态势

10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5%。面对疫情多发散发等不利因素冲击，工业经济在高技术制造、装备制造以及新动能产品带动引领下韧性彰显，总体保持稳定恢复态势。

“与此同时，也要看到当前外部不确定不稳定因素较多，市场需求恢复仍需时间，产业链供应链还存在一些卡点堵点，企业生产经营还面临不少困难。”工业和信息化部有关负责人说，要以更大力度、更有效举措进一步振作工业经济，巩固和拓展回稳向上态势，为明年一季度良好开局奠定基础。

回看今年以来工业经济的运行情况，及时有效的政策发挥了重要作用。

2月，面对复杂严峻的内外部环境，有关方面出台《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》，提出财政税费、金融信贷等方面18条举措。一季度规模以上工业增加值同比增长6.5%，实现了良好开局。

3月以来，国内外多重超预期因素叠加，中国先后出台了扎实稳住经济33条一揽子政策及19条接续政策，在各方面共同努力下，工业经济下滑势头得到扭转，三季度延续恢复态势，有力支撑国民经济回稳向上。

“支持政策一方面着力应对突发性因素冲击，保持物流畅通、供应链稳定，助力稳预期；一方面着眼于长远发展，提升工业水平，更好地抵御各类风险挑战。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对本报记者说，今年以来，工业增加值较快回升，既体现了政策效果，也表明中国工业体系完整、配套完善，具有强大的恢复能力。

挖掘增量政策空间

当前促进工业稳增长有哪些着力点？

“在需求侧着力拉消费、促投资、稳出口，畅通经济循环；在供给侧针对关键环节‘卡脖子’、新增长点支撑不足等结构性制约，着力推进补链强链，加快培育新动能。”工信部有关负责人说，本次更加注重挖掘增量政策空间，为工业经济稳定恢复“添薪蓄力”。

具体举措包括：推动重大项目建设形成实物工作量；深挖市场潜能扩大消费需求；稳定工业产品出口；提升产业链供应链韧性和安全水平；持续壮大新动能等。

看工程项目领域，渝昆高铁云南段首座大桥连续梁完成施工；浙江富春江流域首条过江隧道贯通；涪陵页岩气田顺利完钻，刷新多项纪录……近期，一批大工程大项目加紧施工，迎来了重要的建设节点。来自水利部的信息显示，1-10月，全国落实水利建设投资11006亿元，同比增长53%；全国完成水利建设投资9211亿元，同比增长63.3%。下一步还将继续大力推进水利工程建设，确保全年完成水利建设投资1万亿元以上。

刘向东说：“目前各地重大项目开工率高，专项债等政策性工具持续发力，资金到位情况较好。从基础设施到民生社会事业等领域的重大项目持续形成实物工作量，对经济的支撑作用正不断增强。”他认为，抓住供给和需求两端，着力扩大有效需求，以需求牵引供给优化，就能促进工业领域充分释放产能，为工业经济平稳运行提供保障。

分业施策、分区施策、分企施策

值得注意的是，本次支持举措还注重分业施策、分区施策、分企施策。工信部有关负责人说，巩固工业经济回升向好趋势，重点在行业，关键在地方，主体是企业。

例如，在区域方面坚持因地制宜，提出东部工业大省主动发挥稳经济关键支撑作用、中西部地区努力巩固较快增长态势、东北地区推动全面振兴取得新突破，着力推动区域协调发展，加快形成新的增长极。

以东部工业大省来说，其产业基础好、市场规模大、外资外贸占比高、带动性强，要勇挑大梁，推动工业经济加快恢复和高质量发展。近年来，高技术制造业生产加快引领工业增长。10月，高技术制造业增加值同比增长10.6%，拉动全部规上工业增长1.6个百分点。东部工业大省也被赋予大力发展高端制造业，培育壮大新兴产业等期待。

“工业大省要抓好传统优势产业和新兴产业两方面，进一步优化资源配置。有的省份还可以用好时机，加快调整工业结构，更好满足经济社会发展需要。”刘向东举例说，山东省通过系列改革举措推动新旧动能转换，近两年在疫情等多重挑战下仍然实现较好的增长，充分展现了工业经济的巨大潜力。

刘向东认为，随着工业经济支持政策不断深化、细化，政策效果将逐步显现。只要对外保住订单，对内挖掘消费潜力，扩大有效需求，工业经济有望在四季度持续回稳向好，继续为稳住经济大盘提供坚实支撑。

(责编：胡永秋、袁勃)

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