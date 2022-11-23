本报石家庄电 （记者张志锋）记者从日前举行的2022中国国际数字经济博览会数字雄安高峰论坛上获悉，雄安城市计算中心正式投入运营，雄安新区“城市大脑”开始运转。与此同时，新区算法平台、容东片区首片数字道路正式运营。

雄安城市计算中心位于雄安新区容东片区，分为地上三层、地下一层，项目建设了模块化集装箱机房、景观式隐蔽式城市计算中心、园林化生态大厅等，实现非机房区域超低能耗运转。该项目被称为“雄安数字城市之眼、雄安智能城市之脑、雄安生态城市之芯”，是雄安新区数字孪生城市运营服务系统的核心平台。雄安城市计算中心承载的超级计算、云计算设施等，可以为数字孪生城市的大数据、区块链、物联网等提供网络、计算和存储服务。

中国雄安集团数字城市科技有限公司负责人介绍，雄安城市计算中心的投入运营是建设智慧雄安的必要支撑，为打造“云上雄安”提供重要支撑。雄安新区党工委委员、管委会副主任于国义说，雄安新区设立以来，地下、地上、云中“三座雄安城”同生共长，目前城市框架全面拉开，城市功能不断完善，城市雏形正在显现。

(责编：胡永秋、袁勃)

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