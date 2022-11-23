建设“长者食堂”，让农村老年人吃得放心；创新网格化基层治理模式，小网格催生出大效能，“遇到难事儿先找网格员”成了许多居民的口头禅；昔日废弃矿坑，今朝摇身变“网红”生态公园；建设“无证明城市”，深入推进“减证便民”，深化“一次办好”改革……近年来，山东省淄博市正以“烽火燎原”之势、“凤凰涅槃”之变，打造生态正美丽、改革焕新生、民生添福祉的“蝶变之城”。

党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。解码“淄博之变”，离不开淄博坚持的“有解思维”：不为困难找借口、只为成功想办法，用改革破题，以创新开路，通过新思维、新理念、新模式、新机制、新路径、新政策，有效破除发展障碍。

发展是党执政兴国的第一要务。淄博历来是一方发展创新的热土，处一隅而观全局，“有解思维”作为淄博全面深化改革的生动实践，对各地改革发展也提供了解题思路和破题方法。

“有解”为民：把群众“烦心事”办成“满意事”

2019年9月，淄博市委十二届八次全会鲜明提出“有解思维”，要求全市上下坚持问题导向、真正“拿事当事”，全力破解产业发展、社会治理、民生保障等各领域难题，以改革破题、以创新开路，推动老工业城市转型升级高质量发展。

2021年8月，淄博市首批30个“有解思维”典型工作案例正式公布：创新建立市民诉求服务中心，系统集成解决群众诉求；“名医基层工作站”缓解基层群众就医难题……一个个暖心之举背后，是淄博市各级各部门聚焦群众急难愁盼问题，运用“有解思维”解题民生答卷的真实写照。老百姓的获得感、幸福感、安全感不断增强，群众满意度在切实提升。

位于淄博市金山镇的冯家村，街道宽敞整齐，环境整洁优美，470余户村民安居乐业。近年来，冯家村贯彻落实淄博市推行的“党建引领、一网三联、全员共治”乡村治理模式，形成了党组织全面领导、党员示范带头、群众广泛参与的共建共治共享乡村治理新局面。通过“个人+集体”捆绑激励，村民的心更齐了，劲头更足了，村里很多以前的矛盾和难题如今都得到了解决。

中午11点半，淄博市起凤镇鱼三村，村子里60岁以上的老人纷纷来到村头的“长者食堂”，志愿者为老人们端上了荤素搭配的营养午餐。在淄博市，像这样的“长者食堂”还有很多。聚焦居家社区老年人的助餐服务需求，2021年以来，淄博市连续两年将“长者食堂”列入重点民生实事项目。除了就餐功能，“长者食堂”还拓展了老年健康科普、反诈宣传、生活服务、娱乐养生等服务，打通养老服务“最后一公里”。

在广泛探索实践基础上，淄博市制定实施了《淄博市“有解思维”推进改革运行办法》，建立起“发现问题—交办跟进—经验总结—学习借鉴—宣传推介—评估评效”全链条难题解决机制，推动各级各部门更有针对性地发现问题、更具创造性地解决难题，真正把“有解思维”从理念认同固化为行动自觉，打造具有显著淄博特色的改革推进落实体系。淄博市“有解思维”推进改革入选中国改革2021年度案例、获评2021山东省改革品牌。

“有解”兴产：由“红海格局”迈向“蓝海空间”

淄博作为老工业城市正处在转型发展、动能转换的关键时期，仍然面临许多制约发展的深层次体制机制矛盾和问题，亟需用全新的思路和方法解码破题、打开局面。为此，淄博市充分发挥改革“关键一招”作用，把难题有解、难题必解的“有解思维”作为改革创新的“金钥匙”，有效破除了一批制约老工业城市转型发展的体制机制障碍，为加快新旧动能转换，推动产业加速由“红海格局”迈向“蓝海空间”。

淄博市研究推出了实施“一号改革工程”优化营商环境、以产业组织理念推动产业转型升级、市域社会治理现代化、数字化转型等一系列重大改革事项，直面发展难题，推动高质量发展。立足淄博转型发展实际，创新性谋划实施了打造区域性科创产业金融高地、建设国家创新型城市、打造“五好”城市、建设全域公园城市等一批重点改革事项，有效破除了经济社会发展的堵点痛点，为老工业城市转型升级提供强大动力活力。

此外，淄博市坚持问题导向，围绕问题解决全过程，建立闭环式改革推进机制：定期在全市组织开展以“查痛点、找难点、寻堵点”为主要内容的问题查找活动；对全市层面具有普遍性的体制机制问题，实行点题交办机制；创新承诺践诺机制，以公开发布倒逼任务落实，向社会公开亮晒改革成绩、攻坚成果；建立起会商研判机制，市委改革办与重点改革任务责任部门、各区县会商协同，及时研究解决改革难点问题；建立对账交账机制，市委改革办与重点改革攻坚责任部门，对照任务分工一项一项地对进度、对亮点、对难点、对成效。

“有解”靓城：“全员环保”换来“富美与共”

绿水青山就是金山银山。党的二十大报告明确提出，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。老工业城市大多存在结构性污染问题突出，生态环保压力大，污染治理任务艰巨等现象，淄博亦是如此。

2021年11月，淄博市出台《实施减碳降碳十大行动工作方案》，此外，还创新建立“全员环保”“刑责治污”机制，实施“六大减排工程”“六大能源工程”，推进“八水统筹、水润淄博”水资源保护利用行动，从“难解”到“有解”，勾勒出一幅天蓝、地绿、水清的生态画卷。

淄博市高新区四宝山，曾经的废矿坑变成了“网红打卡地”，每逢节假日，众多游客来到这里赏景、游玩、拍照。几年前，这里是无人问津的废矿坑，由于大规模无序开采，让四宝山地区承受了巨大的生态压力。近年来，淄博市坚定生态优先、绿色发展的理念，拿出“壮士断腕”“刮骨疗毒”的决心，制定实施《四宝山地区生态恢复与建设总体规划》，探索出“关停水泥生产线、关闭矿山采石场、整体土地植树造林”的修复治理路径，积极探索“废弃矿坑主题公园”治理模式。如今的四宝山、九顶山、花山等山体公园，风景秀丽，满目葱葱，已成为淄博中心城区的“氧吧”和群众休闲旅游的打卡地。

位于淄博市桓台县东北部的马踏湖，因齐桓公大会诸侯、重兵列阵、马踏成湖的传说而得名。泛舟湖中，波光粼粼的湖面与不远处的芦苇荡相映成趣。然而，十年前，这里却一度是污泥浊水、荒芜破败的景象。自上世纪八十年代以来，随着马踏湖流域内高强度工业化、城镇化的开发与推进，主要入湖河流遭到严重污染并被截流改道，湖区面积从96平方公里一度缩减至不足20平方公里，湖泊生态功能严重退化。

近年来，在发展与保护之间淄博正求得最大公约数，在生态优势与经济优势间找到最佳结合点，碧水蓝天的生态新淄博更加可期。

淄博这片土地上，古有齐桓公、管仲等人改革变法，今有“有解思维”助力攻坚突破、转型跨越。回看“有解思维”，既是一种工作态度，也是一种工作模式和工作方法。蕴含着敢叫日月换新天的闯劲、俯首甘为孺子牛的干劲、咬定青山不放松的韧劲、删繁就简三秋树的巧劲。“有解思维”，答时代之问、绘发展答卷，正为淄博高质量发展持续注入澎湃动能。

(责编：董童、李源)

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