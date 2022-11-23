第八届中德农业周开放日暨中德粮食安全合作高层论坛举办
2022年11月23日08:16 | 来源：农业农村部新闻办公室
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原标题：第八届中德农业周开放日 暨中德粮食安全合作高层论坛举办
11月22日，第八届中德农业周开放日暨中德粮食安全合作高层论坛以线上线下相结合形式举办，农业农村部副部长马有祥发表视频致辞。
马有祥指出，农业是中德合作的重要内容，两国领导人高度重视，合作成效显著，对话机制高效运转、农产品贸易快速增长、科技合作有序推进。中德农业周是中德农业合作的创新，得到了各方认可和赞誉，已成为中德两国业界共同的节日盛会。
马有祥表示，针对当前全球粮农领域的复杂形势，希望双方加强农业和粮食安全合作，谋划农业中长期合作重点，挖掘农业经贸合作潜力，提升粮食安全合作水平，强化中德农业中心建设。
德国食品与农业部议会国务秘书奥菲莉亚 尼克、德国驻华大使傅融发表线上致辞。
本届中德农业周聚焦粮食安全主题，设置了粮食安全合作高层论坛以及智慧农业、种业发展、粮食减损等系列主题研讨会。两国政府部门、科研机构、企业协会代表共同参会。
(责编：曹淼、李源)
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