李昱丞 丁 蓉

猪肉价格在“十一”假期冲高后实现回落。据东方财富Choice数据，全国22省市平均生猪价格于10月份突破28元/公斤的高位，近日逐步下跌。以四川为例，11月22日最新数据显示，当地外三元生猪价格为25.24元/公斤，较前一日下降1.17%，较10月20日高点28.76元/公斤下降12.24%。

消息面上，甘肃、江西等地正在有序投放储备肉。与此同时，多家养殖业头部企业加大供应量，引导猪肉价格合理运行。对此，有业内人士表示，政策面保供稳价信号频出，旺季来临猪价有望保持平稳运行。

一大批储备肉“在路上”

11月22日，生猪主力连续合约再度下行，截至收盘报20895.00元/吨，当日下跌0.67%，较10月14日高点24300.00元/吨下降14.01%。

记者了解到，各地正积极有序投放储备肉。据甘肃省粮食和物资储备局消息，该省第二轮省级储备肉于11月中旬开始投放，本次共投放省级储备肉3000吨，投放时间将从今年11月中旬持续到2023年元旦、春节期间，投放价格低于当地市场同类同品质肉品价格10%至30%。其中，兰州市第一批投放时间为11月25日至30日，第二批投放时间为2022年12月30日至2023年1月15日。另据江西省商务厅通告，该省于2022年11月16日至2023年1月31日启动省级储备猪肉投放工作，投放规模为600吨，销售价格为12.1元/斤。

上海钢联农产品事业部生猪分析师张斌在接受《证券日报》记者采访时表示，“相关数据显示，中央猪肉储备9月份共投放4次，10月份投放2次，最近一次是在11月4日，7次累计投放13.71万吨。放储频率和单次放出量均超过往年。”

在政府投放储备肉的同时，多家养殖业头部企业加大供应，配合做好猪肉保供工作。牧原股份方面表示，为积极响应保供稳价政策、稳定市场供给，公司前期已快速调整销售规定并通知相关客户，目前公司已停止向二次育肥客户销售生猪。猪肉消费具有较强的节假日效应，预计公司春节前的销售节奏会有一定提升。

温氏股份相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，“国庆节前后，为满足广大消费者对优质生猪产品的需求，公司加大部分供应量，引导猪肉价格合理运行，助力行业有序健康发展。公司将继续支持发改委等监管部门的指导和要求，稳定出栏节奏，以最大的努力，配合做好猪肉保供工作，积极承担应尽的社会责任。”

行业集中度逐步提升

国家发改委新闻发言人孟玮近日在新闻发布会上表示，今后一段时间生猪猪肉市场供应有保障，价格有望保持相对平稳态势，难以出现大幅上涨的情形。

中金研报分析，预计明年上半年生猪价格将先降后稳，生猪行业产业集中度的提高使得国家调控力度不断增强，产能波动有限，生猪价格大概率回归需求驱动，呈现典型的季节性走势。

2006年至今，我国经历了4轮猪周期，生猪行业产业集中度逐步提升。根据农业农村部数据显示，2021年我国生猪养殖规模化率首次达到60%，同比增长7%。

海通国际研报表示，对标美国，龙头猪企Smithfield市占率已达15%，规模排名第二的猪企Triumph foods市占率也达到6%，而2021年国内头部猪企牧原股份市占率为6%，正邦科技和温氏股份的市场份额分别为2.22%和1.97%，仍有很大提升空间。

一位业内人士向《证券日报》记者表示，“未来行业集中度将呈加快提升趋势。规模化生猪养殖企业在资金、技术、对抗风险等方面具备优势，也有利于政策方面进行统一调节和引导，进而有利于减弱和‘熨平’猪周期的波动程度。这对行业从业者而言是一件好事，平稳的猪价将有利于行业高质量发展，同样有利于企业盈利的持续稳定。”

(责编：申佳平、陈键)

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