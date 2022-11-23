日前，在河南省虞城高新区双创基地内的创业中心大楼内，一场别开生面的直播带货培训会正在召开，参会人员近百人。据悉，这场培训会是华族科技直播孵化基地举办的第三次培训班，受训人次达500余人，累计网上直播销售额已突破亿元大关。

虞城高新区双创基地相关负责人介绍，该基地于2017年开始规划建设，总占地300余亩，总投资近5亿元，定位为集科技企业孵化、创新研发、成果转化、融资服务、新业态培育、标准物业管理等功能集成的创新创业综合体。设立基地的目的，旨在强力推动创新与创业、线上与线下、孵化与投资融合发展，打造低成本、便利化、全要素、开放式的资源共享空间和一站式服务平台，为返乡创业创新人员提供了优良的硬件环境、宽松的政策和一条龙的服务支撑，构建了创新创业新生态。

“双创基地现已建成创业中心大楼、成果专利展示中心、国家级科技企业孵化器、专家公寓、职工宿舍、职工医院、职工餐厅、生态公园等设施，建筑面积15万平方米。”该负责人表示。

据了解，基地内除入驻了华族科技直播孵化、虞智金服、多家平台公司外，还通过“借梯上楼”，先后与浙江大学、郑州轻工业大学合作共建了技术转移和科技成果转移转化虞城工作站，与河南大学共建产业技术研究院，与河南农业大学共建产业创新研究中心、博士后流动站、研究生实习基地等。国家级科技企业孵化器先后入孵企业52家，累计引进、转化、研发新技术和新产品43项，包括海克高分子水带、双洋水质检测仪、锦铭工量具、国权医疗器械等诸多科技成果产业化项目。（王支援 陈文河）

(责编：董童、李源)

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