新华社北京11月23日电（记者申铖）财政部23日发布关于2021年度资产评估机构联合检查情况的公告，对部分备案从事证券服务业务的资产评估机构（以下称证券评估机构）和资产评估师作出处理处罚。

依据《中华人民共和国资产评估法》，财政部监督评价局、中国资产评估协会组织开展了首次资产评估行业联合检查。2021年6月至8月，财政部监督评价局与中国资产评估协会联合组织7家财政部监管局，对15家证券评估机构进行了检查，共抽查资产评估报告262份。

公告称，总的来看，此次检查的证券评估机构基本能够遵循评估准则和职业道德开展业务，但在机构内部治理、专业胜任能力、质量控制体系和项目执业质量等方面仍存在一些问题。

现场检查结束后，财政部监督评价局、中国资产评估协会对部分涉嫌构成重大遗漏的资产评估报告的问题组织了专业技术论证，确保检查发现问题定性准确、处理适当，并按照“一查双罚”原则，分别对检查中发现的问题进行了行政处罚和自律惩戒。

财政部表示，下一步，将切实履行财会监督主责，加大对资产评估机构的执法检查力度，严惩重罚重大违规评估、出具不实报告等案件，保持“严监管、零容忍”高压态势不动摇，持续规范行业秩序，提升行业执业质量，促进资产评估行业健康发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经