新华社北京11月23日电（记者张辛欣）记者23日从工信部获悉，工信部、民政部、国家卫生健康委近日印发通知，组织开展2022年智慧健康养老产品及服务推广目录申报工作。工信部有关负责人表示，此举旨在释放“科技+养老”效应，让“智慧养老”助力“老有所依”。

近年来，我国大力推动智慧健康养老相关产业发展。不久前，工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》，明确围绕健康、医疗、养老等大力发展“互联网+消费品”。市场上，聚焦智慧健康养老的创新同样活跃。天眼查数据显示，截至目前，我国有1800余家智慧健康养老相关企业。

工信部有关负责人表示，鼓励用科技提升老年人生活品质，工信部、民政部、国家卫生健康委组织开展2022年智慧健康养老产品及服务推广目录申报。

申报范围有以健康管理类智能产品、老年辅助器具类智能产品等为代表的智慧健康养老产品，以及包括个性化健康管理等在内的智慧健康养老服务。申报的产品应在功能性、易用性、可靠性、安全性等方面具备较高的技术水平。申报的服务应能精准对接老年人健康和养老服务需求，深度整合线上线下资源。

工信部有关负责人表示，下一步，政策主要方向是推动企业以数字化研发设计促进产品更新，以自主创新创造引领消费升级，不断满足消费者多层次、个性化、高品质消费需求。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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