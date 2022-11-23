11月23日，中国农业银行与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企举行银企战略合作协议签约仪式，银企各方将利用各自行业优势，整合资源，深化全面合作，按照自愿平等、互利共赢的原则，围绕商品房、保障房、城市更新等重点领域，在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资等业务方面，进一步加深合作，建立长期稳定的合作关系。

中国农业银行相关负责人表示，近几年，农业银行牢牢坚持“房住不炒”总体定位，紧紧围绕“稳房价、稳地价、稳预期”目标，积极支持房地产企业正常融资需求，保持房地产融资平稳运行，有力支持了普通商品住房、租赁住房、共有产权住房、城市更新改造、老旧小区改造等业务发展。

银企各方均表示，将以本次签约为契机，加强务实合作，共同维护住房消费者的合法权益，携手促进房地产行业良性循环和平稳健康发展，为经济平稳运行贡献力量。

(责编：董童、李源)

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