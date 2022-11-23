新华社北京11月23日电 题：北交所探索特色制度支持中小企业创新发展

新华社记者姚均芳、吉宁

2021年11月15日，北京证券交易所正式揭牌开市。如今，站在运行满一年的新起点上，北交所将迎来哪些突破与创新？2022金融街论坛年会嘉宾就此话题展开热议。

证监会公众公司部一级巡视员商庆军表示：“运行一年来，北交所各项制度安排顺畅运转，市场特色亮点逐步显现，改革实现良好开局。”

北京证券交易所董事长周贵华介绍，截至目前，北交所共有上市公司126家，总市值超2000亿元，上市公司市值中位数为8.55亿元。日均换手率近1%，呈现出与中小市值股票相匹配的流动性水平。公开发行实现融资270亿元，合格投资者数量超过520万户。

“北交所吸引了一批创新能力强、科技成色足的中小企业，创新型中小企业集聚效应不断增强。”商庆军说，目前北交所上市公司中有国家级专精特新“小巨人”企业50家，省级“专精特新”企业56家，创新属性突出。

北交所开市以来，北京市积极支持优质企业在北交所上市。北京市地方金融监督管理局副局长赵维久介绍，截至11月20日，北京市北交所上市公司共13家，目前已梳理百余家符合北交所上市财务标准的挂牌公司，可以作为北交所上市后备梯队。“未来将培育更多科技型、创新型公司在北交所上市。”

“北交所和新三板市场共有小微企业4000余家，占比超60%，有效延伸了资本市场服务范围，提升了直接融资覆盖面，使得资本市场包容性普惠性进一步提升。”商庆军说。

“北交所开市刚满一周年，正处于规模建设和功能完善关键时期。”周贵华说，高质量建设好、发展好北交所，需要以更加开拓、更加创新、更加开放的思维引领市场建设。

“当前的首要任务就是推进北交所高质量扩容。”商庆军表示，“我们将完善发行上市条件，提升审核包容性，在保证审核质量的前提下，支持一批具有核心竞争力的标杆企业快速实现发行上市，推动北交所尽快形成一定规模。”

北京金融街论坛学术委员会主任委员胡浩认为，未来应进一步提高资本市场服务中小企业效能，不断扩大市场规模、完善产品体系，推进更多合格投资者入市。“北交所要进一步完善制度建设，深化市场融资交易功能，为更多专精特新中小企业提供直接融资服务。”

“投融资产品工具是交易所功能发挥的重要载体。”周贵华说，北交所将立足市场发展阶段，逐步推出合适的产品，构建覆盖股票、债券、基金等多种类别的“产品超市”。尽快推出公开发行可转债，研究探索信用债、资产证券化等品种，围绕“专精特新”企业、科技型中小企业需求开发特色产品。

为促进投融两端平衡，周贵华表示，北交所将持续构建高效透明的交易机制安排，落地融资融券制度，推出混合做市交易，提升投资者活跃度。同时，推动各类投资者更广泛、更深入参与北交所市场，畅通各类资金入市渠道。

“北交所与新三板创新层、基础层联动配合、协同发展，是新三板市场的重要特点。”商庆军表示，证监会将持续深化新三板改革，优化基础层挂牌条件，进一步完善创新层分层标准，加大对“更早、更小、更新”的初创型科创企业的支持力度，为北交所培育和输送更多优质上市资源。

“我们将继续助力北交所市场建设和改革创新，助力北交所持续扩大交易规模、创新交易机制、丰富交易品种、优化市场生态，进一步增强北交所市场功能和活力。”赵维久说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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