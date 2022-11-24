本报太原电 （记者郑洋洋）为进一步激发市场主体活力，破解“准入不准营”问题，山西省政府办公厅近日印发《山西省“一业一证”改革实施方案》，提出着眼方便企业和群众办事创业，选取饭店、小餐饮、咖啡馆、书店、农资店、电影放映场所等办件频率高、涉及跨部门许可较少的行业，通过优化内部审批流程，将一个行业准入所涉及的多张许可证整合为一张“行业综合许可证”，实现“一证准营”，进一步降低行业准入成本，提升集成化服务效能，持续推进市场准入领域审批服务便利化。

据了解，“一业一证”不取消现有行政许可事项，不改变行政许可的实施主体、法律效力和法律关系，只对一个行业现有的多个许可证实施物理打包，通过重塑行业管理架构、优化审批流程、改进审批导引方式、精简行业审批条件，实现行业内办事“一次告知、一表申请、一网通办、一窗受理、一同核查、一证准营”。

行业综合许可证制发后，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，综合许可所代替的原审批事项的审批信息按照原推送渠道及时推送至相应监管部门，监管部门根据推送信息统筹做好事中事后监管工作。

行业选择上，按照“成熟一批、推出一批”的原则，第一批选取餐饮、便利店、药店等事项关联度高、办理频次高的28个行业组织实施，逐步扩大改革领域和范围。

方案提出，今年底前，山西省将统一标准规范。全省统一行业综合许可证样式，版面内容包括行业类别、经营主体、经营场所、许可项目和发证机关。制定“一业一证”相关行业信息化建设规范。同时，推进平台建设。依托全省一体化在线政务服务平台开发“一业一证”模块，推行网上受理、一网通办，按照统一标准制发行业综合许可证，发放电子证照，实现全省全覆盖。

(责编：袁勃、胡永秋)

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