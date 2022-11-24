本报电 （于越）近日，山东省青岛市出台了《青岛市标准化创新发展资助奖励办法》，这是青岛市自2003年以来，延续实施并持续优化的新一轮标准化资助奖励政策，一次性资助奖励金额最高达50万元。截至目前，青岛市财政共安排1.48亿元资助5217个标准化项目。

据了解，《办法》主要包括制定目的、适用对象、资助奖励项目范围及标准、受理和审核评审等内容。在提高资助奖励的精准性方面，以扶持发展实体经济和24条产业链以及青岛市确定的重点标准化项目为主。在优选资助奖励项目类别方面，重点资助奖励达到国际或国内同类标准先进水平，符合青岛市产业发展方向，促进青岛市科技成果产业化及产业结构调整优化，提升青岛产品在国际、国内市场竞争力，能给青岛市带来显著经济效益和社会效益的标准化项目。

近年来，青岛市标准化资助奖励政策实施成效显著，在调动全市企事业单位参与标准化活动的积极性、主动性和创造性等方面起到很大的促进作用。目前，全市还承担国际和全国标准化技术组织秘书处25个，居计划单列市首位。主导或参与制修订国际标准近195项，国家、行业标准4000余项，开展国家级试点示范项目15类、85项，青岛市标准化工作主要指标居国内前列，为国家标准化改革试点作出了青岛贡献。

(责编：袁勃、胡永秋)

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