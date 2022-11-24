青岛出台新一轮标准化创新发展资助奖励政策
2022年11月24日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报电 （于越）近日，山东省青岛市出台了《青岛市标准化创新发展资助奖励办法》，这是青岛市自2003年以来，延续实施并持续优化的新一轮标准化资助奖励政策，一次性资助奖励金额最高达50万元。截至目前，青岛市财政共安排1.48亿元资助5217个标准化项目。
据了解，《办法》主要包括制定目的、适用对象、资助奖励项目范围及标准、受理和审核评审等内容。在提高资助奖励的精准性方面，以扶持发展实体经济和24条产业链以及青岛市确定的重点标准化项目为主。在优选资助奖励项目类别方面，重点资助奖励达到国际或国内同类标准先进水平，符合青岛市产业发展方向，促进青岛市科技成果产业化及产业结构调整优化，提升青岛产品在国际、国内市场竞争力，能给青岛市带来显著经济效益和社会效益的标准化项目。
近年来，青岛市标准化资助奖励政策实施成效显著，在调动全市企事业单位参与标准化活动的积极性、主动性和创造性等方面起到很大的促进作用。目前，全市还承担国际和全国标准化技术组织秘书处25个，居计划单列市首位。主导或参与制修订国际标准近195项，国家、行业标准4000余项，开展国家级试点示范项目15类、85项，青岛市标准化工作主要指标居国内前列，为国家标准化改革试点作出了青岛贡献。
(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 重磅！央行和银保监会联合发文支持房地产市场平稳健康发展
- 人民网北京11月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展，人民银行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。 详情如下： 一、保持房地产融资平稳有序 （一）稳定房地产开发贷款投放。…
相关新闻
- 评论
- 关注