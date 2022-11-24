本报电 （记者刘少华）2022年中国5G发展大会近日在广东深圳举行。作为引领全球5G技术创新、5G融合应用、5G行业发展的风向标，本届中国5G发展大会以“5G领航新基建，构筑发展新底座”为主题，采用“线上+线下”相结合的方式举办。海内外知名专家和业界代表齐聚一堂，分享对5G前沿科技的思考与探索，深入研讨5G创新应用与发展。

本届大会设置了1个开幕式暨主论坛和“5G智慧医疗”“5G智慧教育”“5G安全”“5G应用产业发展论坛”等8场分论坛及产融对接活动，旨在促进行业交流合作和产业链协同创新。大会还举办了第五届“绽放杯”5G应用征集大赛颁奖典礼，并发布《5G应用创新发展白皮书（2022年）》《5G-Advanced白皮书——场景需求与关键技术》《5G-Advanced通感融合网络架构研究报告》等系列研究成果。

为加强5G核心技术攻关和创新成果转化，大会还举办了投融资对接会，搭建政府部门、金融机构、科技企业的交流对接平台，引导政府和市场力量加大5G科研资金投入和5G产业资金扶持。

本届大会由工业和信息化部、深圳市人民政府主办，深圳市工业和信息化局、深圳市龙华区人民政府、中国信息通信研究院、金砖国家未来网络研究院中国分院共同承办。

(责编：袁勃、胡永秋)

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