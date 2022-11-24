原标题：中国太平深入推进医康养生态圈建设 携手产业力量共创健康未来

近日，由中国太平旗下子公司太平人寿携手上海市松江区人民政府、上海临港经济发展(集团)有限公司和大专家.COM共同主办的“2022长三角G60科创走廊医生云大会”在上海举行。长三角地区地方政府代表、医疗健康领域知名的国内外专家学者、企业代表齐聚一堂，共同探讨数字化赋能智慧医疗创新模式、持续优化医疗卫生产业生态等重要议题，集聚生物医疗健康产业上下游各端力量，积极推进健康中国战略的贯彻落实。

中国太平保险集团副总经理肖星在致辞中表示，中国太平作为一家具有90多年民族保险品牌基因的现代化金融央企保险集团，始终秉持“央企情怀”，持续加大对健康养老服务领域的探索实践，统筹推进保险、投资、生态圈产业协同发展的战略布局，努力做好服务国家战略的重要参与者、贡献者。作为本次大会的主办方及企业代表之一，中国太平希望通过医康养生态圈的打造，与产业链各方力量携手，在为人民群众提供更好服务体验的同时，分享保险及健康产业的发展价值。

此次大会特别设置中国太平专场论坛“企业家与院士面对面”环节，太平人寿等企业、产业代表与行业专家，围绕数字化转型、加快大健康产业发展等问题展开探讨。

太平人寿党委书记、总经理程永红结合太平人寿在加快数字化转型方面的实效成果，从赋能队伍、赋能服务等多个角度，阐述了数字化经营对提高产业服务效能、增厚服务价值、扩展服务场景，进一步提升产品和服务供给“送达率”的重要意义。程永红表示，保险公司也需要通过数字化，打通和链接医康养等产业资源，把更多的附加值服务精准地、及时地输送给客户，更好地通过产业融合来为客户创造价值。

11月20日是第二届“中国太平日”，为了让更多保险客户亲身感受到保险及医疗健康产业的发展和进步，太平人寿特别将此次大会作为“中国太平日 万家享太平”系列活动之一进行呈现，邀请全国客户在大会当日走进太平人寿客户服务活动的现场，不仅在云端与院士专家“面对面”，更通过实地体验，了解保险服务及医康养生态圈的丰富内容。

通过本次大会的深入交流和讨论，中国太平及全体参会代表进一步坚定了优化医康养生态建设的信心。中国太平将坚定不移地服务健康中国战略，向着服务民生的目标，与健康产业的合作伙伴们共同努力，为人民群众提供更多更好的健康服务。

(责编：董童、李源)

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