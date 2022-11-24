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电子烟产品寄递新规发布 每人每天限寄一件

记者戴小河
2022年11月24日08:50 | 来源：新华社
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国家烟草专卖局和国家邮政局23日联合发布通告，对寄递电子烟产品、烟弹、电子烟用烟碱等实行限量管理，每人每天限寄一件，不准多件寄递。

根据通知，每件限量标准如下：烟具2个、烟弹或烟弹与烟具组合销售的产品6个，合计烟液容量不超过12ml。

对因技术审评、质量监督检验和鉴别检测等特殊情形需超量寄递烟具、电子烟烟弹、烟弹与烟具组合销售的产品、烟液等雾化物、电子烟用烟碱，按照属地烟草专卖行政主管部门的有关要求办理。依法取得烟草专卖许可证的电子烟交易主体之间寄递烟具、电子烟烟弹、烟弹与烟具组合销售的产品、烟液等雾化物、电子烟用烟碱，按照烟草专卖行政主管部门的有关规定办理。

(责编：申佳平、陈键)
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