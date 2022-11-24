原标题：中国农业风险管理研究会2022年学术年会暨第二届中国农业风险管理发展论坛在京召开

中国农业风险管理研究会2022年学术年会暨第二届中国农业风险管理发展论坛11月20日在京召开。本届论坛以“推进农业产业安全体系和能力现代化”为主题，有关部门、科研机构、高等院校、农业风险管理领域领导、专家和学者齐聚一堂，研判我国农业风险发生与演变趋势，聚焦粮食安全和农业产业链、供应链安全，共同探讨如何实现农业高质量发展和高水平安全良性互动。

党的二十大报告明确提出全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，对新时代农业农村高质量发展提出了更高的要求。在风云变幻的国内外环境下，深入学习领会党的二十大精神，贯彻总体国家安全观，研究确保农业安全和粮食安全的有效政策建议，是本次会议的宗旨。

论坛期间，农业农村部政策改革司一级巡视员赵长保代表中央农办专职副主任吴宏耀到会发言。他指出，我国的农业风险管理体系还处在从有到好，从大到强转变的阶段。农业风险管理仍处于探索如何认知现代农业发展中的风险，以及如何建立完整的农业风险管理体系的初期，还存在风险认知严重不足、风险预警能力不强、风险管理工作合力不够等突出问题。农业风险管理研究会是我国农业风险管理领域的专业智库，为推动完善我国农业风险管理体系做了大量富有成效的工作。下一步应深化研究并着力破解农业风险管理的技术方法、制度建设、能力提升等各方面问题，为完善中国特色农业风险管理体系做出新的贡献。

中央农村工作领导小组原副组长袁纯清深度剖析我国频发多发的农业灾害，提出建立大灾巨灾风险分担机制及构建机制的建议；

全国人大农业与农村委员会副主任委员李春生就牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，抓好农业产业发展、促进乡村振兴做了主旨报告；

全国政协农委副主任、中国农业经济学会会长陈晓华从资源保护、要素投入、生产控制、流通保障角度，阐释了加强农业产业安全能力建设的崭新观点；

原农业部常务副部长、中国农业风险管理研究院院长尹成杰就产业的统筹发展安全维度，畅谈强化风险管理的能力建议意见；

中国银保监会财险部副主任王叙文围绕保险业如何服务推进农业产业安全体系和能力现代化这一主题谈了自己的看法；

中华联合保险集团党委副书记董忠分享了中华联合财产保险近年在服务三农工作方面的生动实践和宝贵经验；

首都经贸大学教授庹国柱通过翔实的数据分析对比，展示了我国农业保险的广阔市场；

中国农业风险管理研究会会长张红宇就如何坚持底线思维，确保粮食等重要农产品供给链、产业链安全发表观点。从国内到国际，从土地保护到人与自然和谐共生，从生产链到供给链再到流通链，与会嘉宾全方位探讨农业风险管理，相关意见和看法精彩纷呈。

主论坛之后，会议重磅发布《中国农业风险管理研究报告2022》，11篇年度优秀论文、11个优秀案例及年度学者名单同时公布。

当日下午，以粮食安全和食物系统、农业保险与防灾措施、生态安全与绿色发展为主题的三项分论坛专题研讨，以及由中国农业风险管理研究会、国家航天局对地观测与数据中心共同举办的农业遥感技术创新应用大会，也在线上线下同步举行。

(责编：曹淼、李源)

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