原标题：“服务新市民 一路伴你行”精神文明创建活动暨交通银行新市民主题借记卡在沪首发

11月18日，交通银行上海市分行举办“服务新市民 一路伴你行”精神文明创建活动暨交通银行新市民主题借记卡在沪首发仪式。

交通银行业务总监、上海市分行行长涂宏表示，交通银行结合上海城市特点，推出《交通银行上海市分行新市民金融服务方案》，聚焦上海新市民在五大重点领域的金融需求，在做好创业就业、购房安居、市民教育、医疗健康、适老养老“五个服务”的同时，打好“加减”组合拳，即加固基础，减费让利，提升新市民金融服务获得感和满意度，为上海新市民安居乐业保驾护航，为上海深化人民城市建设贡献力量。

交通银行个金部总经理李豪表示，交通银行已初步构建起“支付+信贷+保障”的新市民服务服务体系，聚焦“安全、便捷、实惠、贴心”四个方面，推出十余项举措，全方位满足新市民金融服务需求，并致力于提升数字化经营能力，助力城市数字化转型，深耕民生场景。本次新市民主题借记卡除了向不同新市民群体提供包括出行、商超等专属的新市民特色权益，还将不断优化、迭代与新市民有关的产品和服务，提供全生命周期综合金融服务方案。

活动启动了“服务新市民 一路伴你行”精神文明创建主题实践活动暨“新市民 新梦想”主题故事征集大赛，通过征集视频、图片（照片）、文学作品、艺术作品等内容，展现新市民在上海“五个中心”建设中的朝气活力与奋斗精神。

此次在上海首发的新市民卡共分四个版本，包括城市建设、创业精英、职场精英以及金色年华。持卡人可享受年费、工本费、手机银行转账、同城和异地跨行取款等多项手续费减免以及银联无界卡基础权益，以及交通出行、生鲜购买等专属权益。此外，上海地区新市民卡持卡人还可额外享受最高120元专属出行优惠及月月抽奖有好礼活动。

下阶段，交通银行上海市分行将继续为上海新市民提供全生命周期的综合金融服务方案，陪伴新市民在上海的发展历程。

(责编：董童、李源)

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