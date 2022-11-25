本报记者 汪志球 苏 滨

加装一台5万千伏安变压器，要多长时间？

“如果走常规流程，至少两个月，但这次只用了20多天。”前不久，看到新厂提前投产，贵州川恒化工股份有限公司副总经理阳金十分欣喜，“企业主要生产新能源动力电池材料，提前投产意味着更多效益，真是多亏了电力部门提供的便捷服务。”

针对国企改革三年行动部署，南方电网贵州电网公司以问题为导向，向改革要动力，激发企业活力与创造力。“我们重点在完善中国特色现代企业制度、调整优化国有经济布局结构、激发企业活力效率等方面破题，让改革‘试验田’成为发展‘示范田’，助力贵州经济社会高质量发展。”贵州电网公司战略规划部总经理刘振铭说。

阳金介绍，公司新建的厂房原计划今年9月投产，不料厂区供电遇到变数。“设备安装得差不多了，但要临时加装一台5万千伏安变压器。”阳金马上联系驻企的福泉供电局客户经理谢仕宗。

“加快新能源动力电池及材料研发生产基地建设，是贵州发展的重点方向之一。对于川恒化工的发展需求，我们全力支持。”接完电话，谢仕宗第一时间推进，“我们优化流程，合并相关环节，为企业抢出了时间。”

去年6月，福泉供电局将现代供电服务体系建设作为国企改革三年行动的攻坚重点，工作人员和专家等在辖区重点用户驻点，协助做好生产经营用电保障。

“参与驻企驻点服务的人员，每月会有任务项，年终组织评比，跟绩效奖励挂钩。”福泉供电局党总支书记董孝波说，今年开展驻企驻点服务以来，已增加电量供应1.2亿千瓦时，助力地方增加工业产值100亿元。

为更好推进国企改革三年行动，2020年，麻江供电局围绕劳动、人事、薪酬等重点，启动积分制绩效改革，激发员工活力、提升企业效率；铜仁供电局将岗位职责清单、学习成长清单、绩效积分清单融入员工绩效分配，激发基层班组活力；毕节供电局严格干部退出管理机制，规定12种干部不适宜担任现职的情形、23种干部问责追究的情形……干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减，通过开展制度改革，贵州电网公司充分激发员工发展的内生动力。

推进电力交易机构改革是新一轮电力体制改革的重要内容。贵州电网公司坚决落实改革任务，当好“试验田”。

2016年，贵州电网公司、贵州产业投资集团按8∶2出资组建贵州电力交易中心，成为多股东有限公司制的省级电力交易机构。2020年，改革进一步深化。

“我们主动引入合作伙伴，参股贵州电力交易中心，股东由2家增加到9家，电网持股比例大幅降低。”贵州电力交易中心有限公司董事长程其麟表示，股份制改革有效促进电力交易中心更加规范、高效运行，形成了权责分明的公司法人治理结构和灵活高效的经营管理机制，推动电力市场化改革向纵深迈进。

截至目前，贵州23家火电企业已全部参与市场化交易，覆盖用电企业近8000户。贵州电力交易中心已实现所有交易业务均通过南方区域统一电力交易平台线上办理，市场主体入市注册平均办理时间由5.6天缩短到2.3天，月度交易结算时间由8天缩短到4天。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 10 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经