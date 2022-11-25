本报珠海11月24日电 （记者贺林平）记者获悉：今年前三季度，横琴粤澳深度合作区集成电路规上企业合计营收19.72亿元，同比增长43.4%。

今年7月，《横琴粤澳深度合作区促进集成电路产业发展若干措施》正式印发，从支持企业发展、人才引进、平台建设、粤澳协同创新等4个方面，提出12条具体措施。政策印发至今，合作区已新增注册集成电路企业23家。

目前，合作区集聚了芯耀辉科技、极海半导体、芯潮流等一批集成电路优质企业，形成了初具规模的产业集群；粤澳集成电路设计产业园已投用，入驻率接近40%，预计至2026年引进企业达100家。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 10 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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