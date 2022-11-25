王 浩

产业兴旺是解决农村一切问题的前提。只有培育创新能力强、发展后劲足的全产业链条，才能充分释放乡村产业的巨大潜力，为乡村全面振兴提供更加坚实的支撑

黄梨喜获丰收，河北省馆陶县房寨镇果农贺西宾眉头舒展，“搞绿色种植，开展初级加工，发展线上销售，贯通了产加销，每年能挣几十万元。”在房寨镇，一二三产环环相扣，一条从枝头到餐桌的全产业链形成，全镇黄梨产业产值突破1.38亿元。

近年来，一大批特色鲜明、优势明显、链条完备的乡村特色产业蓬勃发展，为农业增效、农民增收发挥了重要作用。在安徽省怀远县，糯稻实现了绿色生产、精深加工，年加工能力达到200万吨以上。陕西省推进苹果产业链提档升级，小苹果做成了大产业，实现了“千万吨产量、千亿级产值、千万人从业”。

从这些乡村特色产业的成长路径看，正是打通了种植、加工、储运、销售等环节，促进一二三产融合，延伸产业链条，进而打开了增值增效新空间，为乡村振兴注入了强劲动能。

党的二十大报告提出，发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。贯彻落实这一精神，加强农业全产业链建设是重要抓手。关联度高、业态多样的产业集聚成链，实现合理分工、优势互补、要素集合、循环畅通，能够壮大乡村特色产业，拓展农业多种功能，开发乡村多元价值，促进农民增收致富。近年来，我国农业全产业链加快发展，但同时也面临一些成长的烦恼。比如，种加销领域发展得较为成熟，但研发创新、冷链运输、品牌打造等环节有待提升；产业链条较短，上下游衔接不够紧密，联农带农能力不强。只有培育创新能力强、发展后劲足的全产业链条，才能充分释放乡村产业的巨大潜力，为乡村全面振兴提供更加坚实的支撑。

构建完整完备的农业全产业链，要加强补链、强链。全产业链的生命力在于上下游有机融合。加工强起来，带动一产优起来，“原字号”“初字号”就能升级为“深字号”“新字号”。物流畅通了，销路打开了，农产品才能被端上更多人家餐桌，直达消费者手中。各地应因地制宜补上短板，锻造长板。种植环节要多在绿色、优质上下功夫；加工环节可向精深加工、综合利用方面多做文章；冷链物流、网络通信等短板要加快补上，推动农产品物流、电子商务等业态发展壮大。各环节有效配合，就能实现全环节升级、全链条增值、全产业融合。

农业全产业链强不强，关键看“链主”。农业企业是打造农业全产业链的重要力量，但普遍存在规模较小、竞争力不足、创新能力不强等短板。各地应在资金、人才、营商环境等方面出台好政策，让企业“身板”强壮起来，企业自身也应练好内功，乘势而上，做大做强。

农业全产业链要发挥好联农带农富农的作用。各地要牢牢坚持乡村振兴为农民而兴，不断完善产业链利益联结机制，推广订单农业、入股分红、建立产业联合体等方式，让农民深度参与全产业链发展，拓宽增收渠道，更多分享增值收益。

产业兴旺是乡村振兴的重要基础，是解决农村一切问题的前提。要延伸产业链、提升价值链、完善利益链，让农业全产业链实力更强劲，让广袤田野活力奔涌。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 18 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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