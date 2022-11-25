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浙江省德清县农村生活垃圾全部分类处理

和美乡村更宜居

窦  皓  钱一华
2022年11月25日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　清早，浙江省德清县莫干山镇筏头村，垃圾清运员厉小干开始了一天的工作。只见他把贴了“身份证”的农户分类垃圾桶往收运车上一放，设备就自动称重、拍照留档。“AI识别系统会根据照片来评价垃圾分类是否正确，智能管理系统会根据这个评价给村民计分，并将数据上传到管理后台。”厉小干边干活边介绍。

　　农村生活垃圾分类处理，事关农村人居环境和乡亲们的生活质量。2014年开始，德清县统筹城乡基础设施和公共服务布局，实施“一把扫帚扫到底”的城乡环境管理一体化新模式，农村也开始推行生活垃圾分类，每家每户都配备了分类垃圾桶。

　　“刚开始的时候，好多农户都不会正确分类，也不愿意分，我既要收集垃圾，又要二次分拣，常常要忙到中午才能完成清运。现在，每天只要2个多小时就能完成。”厉小干笑容满面地说。

　　变化，跟垃圾分类积分制的推行密不可分。

　　来到乾元镇幸福村村民姚国英家，正在准备午饭的她熟练地将择下来的蔬菜根茎放进易腐垃圾桶中，将包装塑料袋放入其他垃圾桶中。谈起垃圾分类积分制，姚国英打开了话匣子，“相比以前一个垃圾桶随便扔，垃圾分类需要我们稍微动动脑子，但时间长了也不是什么难事。而且，正确分类垃圾还能获得积分，攒起来一个季度可以换张煤气票，又保护了环境，一举两得。”

　　积分制的推行，对垃圾正确分类的促进非常明显。幸福村垃圾分类管理员蔡丽佳介绍，“每周村民小组的公告栏上，都会张贴每家每户的垃圾分类积分，积分低的乡亲会觉得不好意思，于是努力学习正确分类。我们经常上门宣传指导，督促、帮助他们做好分类。”

　　小积分带来大提升。“垃圾分类帮乡亲们养成了好习惯，现在没人乱扔垃圾，大家都正确分类垃圾，村子哪里都清清爽爽的，住着真舒心。”姚国英感叹。“从以前的垃圾完全不分类，到配置分类垃圾桶后参与率仍然较低，再到现在分类正确率能达90%以上，积分制带来的变化真的很明显。”蔡丽佳说。

　　在德清，垃圾分类后各归其所。易腐垃圾被加工成有机肥，其他垃圾被送去焚烧发电，有害垃圾被送往县城集中处理，可回收物由第三方公司上门装运。筏头垃圾资源化处理站管理员朱明星介绍，厨余等易腐垃圾处理后制成有机肥，免费提供给乡亲们使用，经常供不应求。“这个有机肥特别好，平时家里种菜、养花都不用买肥料了。”筏头村村民盛子琴说。

　　“农村推行生活垃圾分类处理后，乡村更加宜居宜业，乡亲们的文明程度也提升了。”德清县综合执法局公用事业管理科科长邓超自豪地介绍，“最近几年，县里连续获得浙江省农村生活垃圾分类处理工作优秀单位。目前全县已实现农村生活垃圾分类处置建制村全覆盖，资源化利用率、无害化处理率、数字化智慧监管平台覆盖率都达到100%。”


　　《 人民日报 》（ 2022年11月25日 18 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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