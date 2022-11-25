秦云龙

虽是初冬，江西省上饶市鄱阳县乐丰镇的万亩蔬菜种植基地内仍然生机勃勃、一片繁忙。廉家村村民廉秀水正和姐妹们在大棚内干活，笑容挂在她的脸上，“我们都上了年纪，去外面打不了工，如今家门口就业，赚钱顾家两不误，真是挺好的。”

在廉家村3000多亩土地上，现代化蔬菜大棚次第排开，与毗邻的里湖水库融为一色，水库周边是6000多亩露天蔬菜种植基地。这万亩蔬菜基地是村民增收致富、乡村产业振兴的希望。“县里提出要在每个乡镇建设符合当地特色的蔬菜基地，九江银行上饶分行给我们提供了1.1亿元贷款，让项目得以迅速推进。”鄱阳县众恒农垦集团副总经理董雪文介绍。

廉家村只是个缩影。金融助力乡村产业振兴，在鄱阳县，“南菜北药中茶果”的农业产业规模化布局加速铺展。

九江银行上饶分行党委书记、行长齐永文介绍，近年来，为支持上饶“三农”发展，该行先后推出了“稻香贷”“茶香贷”“渔农贷”等10多个“一县一品”贷款产品，全力扶持各县特色农业发展。该行54名党员干部下沉一线，推广“乡村能人贷”，全力培植乡村产业振兴带头人。截至9月底，九江银行上饶分行共投放涉农贷款48.21亿元，其中“乡村能人贷”1.9亿多元，助力1000多农户产业致富。

乡村产业兴旺，离不开金融“活水”的源源浇灌。中国人民银行江西上饶市中心支行行长邓建军介绍，截至9月末，上饶市涉农贷款余额达2102.04亿元，同比增长19.5%，更多资金投向“三农”，为乡村全面振兴提供了强劲动能。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 18 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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