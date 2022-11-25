淘菜菜大连中心仓投入运营 未来仍有开新城计划
2022年11月25日08:00 | 来源：环球网
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原标题：淘菜菜大连中心仓投入运营 未来仍有开新城计划
11月24日消息，记者从淘菜菜方面了解到，淘菜菜大连中心仓正式投入运营，为大连7区3县（含县级市）居民提供服务。
“和过往相比，由于业务模型更成熟，这次大连开城的筹备期更短，各链条的协同更好，新城将会跑得更快。”淘菜菜供应链负责人陈明表示，目前行业尚处于早期发展阶段，今年淘菜菜的重心仍然聚焦于消费者价值，持续迭代用户服务和体验的能力；在新开城地区，淘菜菜将确保品质和履约时效的优势。
淘菜菜以淘宝App为主要入口，服务的核心群体是淘宝用户，它新增的买菜高频消费场景、本地化次日自提服务和生鲜电商新探索，与淘系核心电商互补互促。根据阿里财报显示，运营第一年内，淘菜菜的年度活跃消费者达到9000万，其中超过50%首次在阿里平台购买生鲜产品。截至2022年9月30日止季度，淘菜菜GMV同比增长超过40%。
陈明透露，接下来淘菜菜还将有节奏地推进新的开城计划。
(责编：董童、李源)
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